Jandarmeria Română a transmis un avertisment după ce au apărut pe internet imagini și filmări false asociate concertului artistului Max Korzh, care urmează să cânte pe Arena Națională. Autoritățile afirmă că filmările sunt distribuite în mod mincinos pentru a provoca teamă și confuzie în rândul fanilor. În realitate, scenele prezentate ca fiind din România nu au nicio legătură cu artistul din Belarus. Imaginile provin de la un meci de fotbal din Franța.

Reprezentanții Jandarmeriei Române au explicat cum se produce manipularea.

„Facem precizarea că imaginile distribuite NU au legătură cu acest eveniment. Acestea provin de la un meci de fotbal desfășurat în Franța, fiind prezentate într-un context fals pentru a crea confuzie sau panică”, au transmis aceștia.

Jandarmii cer oprirea dezinformării pe internet

Autoritățile avertizează că distribuirea unor astfel de mesaje false poate crește tensiunile în mod inutil înainte ca fanii să intre pe stadion.

„Vă recomandăm să verificați cu atenție sursa informațiilor înainte de a le distribui. Distribuirea unor materiale neverificate contribuie la propagarea dezinformării și poate amplifica tensiuni inutile în spațiul public. Informați-vă doar din surse oficiale”, au mai transmis reprezentanții instituției.

Concertul lui Max Korzh a blocat Capitala și a mobilizat un număr uriaș de forțe de ordine. Autoritățile tratează evenimentul cu mai multă atenție decât un concert obișnuit din cauza stilului unic pe care fanii îl adoptă la fiecare spectacol.

Max Korzh, pentru prima oară în România

Max Korzh este un artist originar din Belarus, iar evenimentul de la București reunește circa 50.000 de spectatori. Evenimentul a atras fani din peste 50 de țări, inclusiv Ucraina, Belarus, Republica Moldova și Polonia. Au existat și o serie de incidente înainte de actul artistic care va avea loc pe Arena Națională. De exemplu, un cetățean ucrainean a fost transportat la spital după ce a fost agresat în zona unui club din Centrul Vechi. A ajuns la spital în urma unui conflict izbucnit între mai mulți cetățeni.

