POLITICO: Péter Magyar merge la Bruxelles pentru negocieri decisive privind fondurile europene înghețate ale Ungariei

Premierul ungar Péter Magyar va merge săptămâna viitoare la Bruxelles pentru discuții cu Comisia Europeană privind deblocarea a 10,4 miliarde de euro din fondurile europene suspendate pentru Ungaria. Noul guvern de la Budapesta susține că lucrează deja la reformele cerute de Bruxelles, inclusiv măsuri privind statul de drept și transparența cheltuirii banilor publici, anunță POLITICO.

Anunțul a fost făcut de ministrul ungar de Externe, Anita Orbán, care a declarat că întâlnirea este deja planificată și că, în ultimele zile, au avut loc negocieri tehnice între experții guvernului ungar și oficialii europeni.

„Una dintre cele mai importante sarcini ale noastre în primele luni este să obținem acces la fondurile de redresare și reziliență, un pachet de 10,4 miliarde de euro pentru Ungaria”, a declarat Anita Orbán, învestită în funcția de ministru de Externe al Ungariei la începutul acestei luni, într-un interviu acordat publicației POLITICO, în marja conferinței GLOBSEC de la Praga. „Da, pot confirma că este planificată o întâlnire săptămâna viitoare la Bruxelles”, a adăugat ea.

Fondurile au fost blocate de Bruxelles din cauza problemelor legate de respectarea legislației europene și a standardelor privind statul de drept în perioada guvernării precedente.

Suma face parte din programul european de redresare post-pandemie și reprezintă doar o parte din totalul fondurilor pe care Budapesta încearcă să le recupereze.

Guvernul lui Magyar are termen până la 31 august pentru a solicita oficial accesul la bani, iar executivul european trebuie să ia o decizie privind plățile până la finalul anului.

„Fondurile sunt cheltuite transparent, fără corupți”

Șefa diplomației ungare a spus că autoritățile lucrează deja la un set de reforme și condiții, descrise drept „super jaloane”, necesare pentru deblocarea finanțării.

„Este vorba despre restabilirea criteriilor privind statul de drept și despre garantarea faptului că fondurile sunt cheltuite transparent, fără corupție”, a declarat Anita Orbán, care susține că măsurile coincid cu promisiunile asumate de actuala putere în campania electorală.

„Este important de subliniat că acesta a fost mandatul primit la alegeri. Am candidat pe această platformă. Așadar, aceste super jaloane coincid în proporție de 100% cu ceea ce acest guvern va face sau ar face oricum și cu ceea ce electoratul ne-a cerut să facem.”

Budapesta vrea și alte miliarde pentru apărare

„Propunerea noastră SAFE nu a fost acceptată de Comisia Europeană, așa că inevitabil trebuie să o depunem din nou”, a declarat ea. „Vom vedea ce putem face, în funcție de nevoile reale ale țării, de cerințele NATO, de rapiditatea cu care vrem să le îndeplinim și de nevoile industriei de apărare din Ungaria.”

Politiciana, care urmează să se întâlnească pentru prima dată cu majoritatea omologilor săi europeni săptămâna viitoare, în Cipru, a spus și că anchetele împotriva persoanelor suspectate de corupție ar putea începe în doar câteva zile.

„Vom recupera toți banii publici furați, pentru că au fost luați de la poporul ungar”, a afirmat ea.

Poziția Ungariei față de Ucraina și dependența de energia rusă

În privința relației cu Ucraina și Rusia, ministrul ungar de Externe a spus că problema minorității maghiare din Ucraina trebuie rezolvată înainte de avansarea altor discuții, inclusiv cele privind aderarea Kievului la Uniunea Europeană.

Referitor la dependența Budapestei de energia din Rusia, ministrul a spus că Ungaria va face ceea ce consideră că este în interesul cetățenilor săi.

„Ne dorim o țară în care avem opțiuni, în care putem lua decizii liber”, a spus ea. „În privința diversificării energetice, trebuie să construim un mix energetic care să fie cel mai bun posibil pentru unguri, din punct de vedere al prețurilor, disponibilității și sustenabilității.”

