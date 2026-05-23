Iranul a trimis o nouă propunere de pace către SUA. Care sunt cerințele Teheranului pentru a pune capăt conflictului și redeschiderii Strâmtorii Ormuz

Un oficial iranian a declarat pentru Al Jazeera că Iranul a ajuns la un proiect de acord cu mediatorii pakistanezi și așteaptă acum un răspuns din partea Statelor Unite, scrie Al Jazeera.

Noua propunere a Teheranului include încetarea războiului, ridicarea blocadei economice, redeschiderea Strâmtorii Ormuz și retragerea forțelor americane din zona de conflict. Problemele nucleare sunt excluse deocamdată și ar putea fi discutate după 30 de zile. Cu toate acestea, iranienii au declarat că nu sunt pregătiți să facă concesii.

Aceste cereri reflectă strategia Iranului numită „Ormuz mai întâi, dosarul nuclear mai târziu”. Teheranul încearcă astfel să obțină beneficii economice imediate înainte de a face concesii majore privind programul său nuclear.

Anunțul vine în contextul în care șeful armatei pakistaneze, mareșalul Asim Munir, a părăsit vineri Teheranul după o serie de întâlniri intense. Publicația Al Jazeera notează, de asemenea, că președintele iranian Masoud Pezeshkian și negociatorul-șef Mohammad Bagher Ghalibaf transmit mesaje duale. Pe de o parte, aceștia afirmă că sunt deschiși la pace, dar, pe de altă parte, susțin că Iranul este complet pregătit și pentru o confruntare militară directă dacă SUA resping termenii.

Cum arată schița de acord

Potrivit mai multor surse diplomatice, structura acordului include următoarele puncte:

Oprirea necondiționată a tuturor operațiunilor pe pământ, în aer și pe mare;

Obligația reciprocă de a nu lovi obiective economice sau civile;

edeschiderea și garantarea tranzitului liber prin Strâmtoarea Ormuz și Golful Oman;

Crearea unei comisii mixte pentru monitorizarea păcii și rezolvarea incidentelor maritime;

Demararea negocierilor pentru problemele divergente, precum programul nuclear, în termen de 7 până la 30 de zile de la semnarea păcii, corelată cu ridicarea treptată a sancțiunilor americane.

