(P) Infrastructură 5: Intervenție promptă pe Strada Teodor Dragu

În cursul zilei de astăzi, cetățenii au semnalat apariția unei deformări periculoase a carosabilului pe Strada Teodor Dragu nr. 9, unde partea carosabilă a cedat pe o suprafață restrânsă, generând un potențial risc pentru participanții la trafic.

Echipa Infrastructura S5 a intervenit imediat după sesizare, deplasându-se la fața locului pentru evaluarea situației. Zona afectată a fost securizată rapid, pentru protejarea pietonilor și a șoferilor, iar lucrările de remediere au fost demarate de urgență.

După stabilizarea terenului, carosabilul a fost astupat și adus la nivel, fiind o lucrare provizorie pentru a restabili condițiile optime de circulație și pentru a preveni orice incident.

Intervenția a fost finalizată în cel mai scurt timp posibil, cu luarea tuturor măsurilor necesare pentru siguranța rutieră și limitarea disconfortului creat locuitorilor din zonă.

