CTP, indignat de cazul copilului care a murit la școală: „Prostia ucide”

Cristian Tudor Popescu a reacționat dur, după ce un copil de 15 ani a murit la școală, în timpul pauzei. Jurnalistul a avut o poziție fermă și a criticat modul în care a fost gestionată situația.

Elevul de 15 ani a decedat joi, în timp ce se afla la școală, în localitatea Buhoci, județul Bacău. Băiatului i s-a făcut rău în timpul pauzei, iar echipajul sosit la fața locului a aplicat manevrele de resuscitare. Din păcate, nu s-a mai putut face nimic, fiind constatat decesul. Ulterior, Șeful DSU, Raed Arafat, a precizat că elevul ar fi putut fi salvat, dacă „cei din jur știau ce să facă” și că nu înțelege de ce nu a fost chemat un elicopter Smurd.

Cristian Tudor Popescu a avut o reacție dură în legătură cu această tragedie și a transmis un mesaj pe rețelele sociale. Într-o postare publicată pe Facebook, jurnalistul a criticat intervenția autorităților și declarațiile șefului Serviciului de Ambulanță Bacău, despre care spune că au fost „năucitoare”.

De asemenea, CTP a condamnat explicațiile oferite de conducerea Serviciului de Ambulanță, potrivit cărora a fost trimisă o ambulanță mai ușoară pentru a ajunge mai rapid la intervenție.

„Prostia ucide”