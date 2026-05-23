CTP, indignat de cazul copilului care a murit la școală: „Prostia ucide”

Cristian Tudor Popescu a reacționat dur, după ce un copil de 15 ani a murit la școală, în timpul pauzei. Jurnalistul a avut o poziție fermă și a criticat modul în care a fost gestionată situația.
Elevul de 15 ani a decedat joi, în timp ce se afla la școală, în localitatea Buhoci, județul Bacău. Băiatului i s-a făcut rău în timpul pauzei, iar echipajul sosit la fața locului a aplicat manevrele de resuscitare. Din păcate, nu s-a mai putut face nimic, fiind constatat decesul. Ulterior, Șeful DSU, Raed Arafat, a precizat că elevul ar fi putut fi salvat, dacă „cei din jur știau ce să facă” și că nu înțelege de ce nu a fost chemat un elicopter Smurd.
Cristian Tudor Popescu a avut o reacție dură în legătură cu această tragedie și a transmis un mesaj pe rețelele sociale. Într-o postare publicată pe Facebook, jurnalistul a criticat intervenția autorităților și declarațiile șefului Serviciului de Ambulanță Bacău, despre care spune că au fost „năucitoare”.
De asemenea, CTP a condamnat explicațiile oferite de conducerea Serviciului de Ambulanță, potrivit cărora a fost trimisă o ambulanță mai ușoară pentru a ajunge mai rapid la intervenție.
„Prostia ucide.
Robert, un băiat de 15 ani, a murit cu zile într-o școală aflată la 20 km de Bacău. Solicitată să intervină de urgență, Ambulanța Bacău a sosit după 30 de minute, fără medic, fără unitate ATI, doar cu o asistentă preocupată să nu se murdărească cu vomă, care nu l-a ajutat cu nimic pe băiat. Au trecut 2 ore până când o ambulanță completă, cu medic, a ajuns să-i aplice proceduri de resuscitare lui Robert. Prea târziu.
Ce m-a izbit în această tragedie au fost răspunsurile șefului Serviciului de Ambulanță, unul Enescu. Individul a făcut prima declarație năucitoare, zicând că „nu i s-a părut așa de grav cazul”, drept care a trimis ambulanța cu asistentă. Apoi a escaladat un vârf al prostiei ucigașe de pe aceste meleaguri: „Ambulanța asta e mai ușoară, deci ajungea mai repede, cealaltă, fiind mai grea, ajungea mai târziu”. Carevasăzică, spune șeful, un BMW, care cântărește 2 tone, e mai lent decât Săndica mea de o tonă!
Ancheta va stabili răspunderile, dar, pentru mine, acest caz va rămâne ca omorârea de către un dobitoc încântat de sine a unui copil cu siguranță mai inteligent decât el…”, a scris Cristian Tudor Popescu, pe pagina sa de Facebook.
