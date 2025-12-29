Parlamentarii au împlinit un an de când au fost (re)aleși. Cum i-au reprezentat pe ieșeni

Jumătate dintre parlamentarii care îi reprezintă pe ieșeni la București sunt la primul mandat.

Unii au făcut exces de zel, scrie Ziarul de Iași, în timp ce alții, mai vechi, au preferat să rămână „invizibili”.

De exemplu, Cristina Dascălu a bătut toate recordurile în materie de interpelări, una din armele parlamentarilor în relația cu guvernul.

Alți parlamentari „noi” au preferat însă să rămână în umbră, precum Ancuța Irimia: a luat cuvântul o singură dată ca să depună jurământul și de patru ori doar pe subiecte sociale.

Potrivit publicației ieșene, cabinetele parlamentare sunt susținute financiar cu sume forfetare în cuantum maxim de 35.568 lei pe lună. Parlamentarii au indemnizații lunare între 11 și 13 mii lei net pe lună.

Pentru cazarea în Capitală, cei care nu au domiciliu în București sau în Ilfov primesc 4.600 lei pe lună.

Citește continuarea pe Ziarul de Iași