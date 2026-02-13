Un vagon al unui tren de călători a deraiat în Depoul București Călători. Circulația a fost reluată

Prima osie a unui vagon al trenului IRN 401 al CFR Călători a deraiat în această dimineața în Depoul București Călători. Din cauza acestui incidentului, mai multe trenuri au fost blocate, scrie News.ro.

Compania CFR SA a anunțat că la ora 8.20, în timpul manevrei de împingere a garniturii trenului IRN 401, operat de CFR Călători, din stația Gara de Nord București către Grupa AT, în incinta Depoul București Călători, la linia 7, s-a produs deraierea primei osii a primului vagon, în sensul de împingere.

„Evenimentul s-a produs în timpul unei manevre tehnice de exploatare, desfășurată în regim de circulație restricționată. Nu s-au înregistrat victime. Nu au fost afectate instalațiile de siguranță a circulației și nu există pagube la infrastructura feroviară”, a transmis CFR SA.

Circulația a fost reluată, anunță CFR SA. La ora 9.45, vagonul care a deraiat al trenului IRN 401 din stația Gara de Nord București a fost ridicat și repus pe șină de către personalul de specialitate al Regionalei București.

După verificările tehnice necesare, circulația trenurilor care intră și ies din Grupa AT a fost reluată în condiții de siguranță.