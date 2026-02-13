Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: De ce are interes PSD ca noul Pachet de Austeritate să fie promovat prin Ordonanță de Urgență

Ion Cristoiu: De ce are interes PSD ca noul Pachet de Austeritate să fie promovat prin Ordonanță de Urgență

13 feb. 2026, 11:13, Pastila lui Cristoiu

Publicistul Ion Cristoiu a vorbit în cea mai recentă pastilă a sa despre interesul Partidului Social Democrat ca Pachetul de Austeritate să fie promovat prin Ordonanță de Urgență.

„Știre vânturată de toate instituțiile de presă după principiu control plus V adică copy-paste. Știre – Sorin Grindeanu a lansat vineri un atac împotriva lui Ilie Bolojan, după ce statistică a confirmat intrarea României în recesiune, tehnică se citează, cu sau fără ghilimele, că e un vinovat principal pentru direcția greșită în care am fost împinși. Bla bla, bla, bla bla bla da, unii dintr-o dată, care s-au trezit numai în dimineața asta să urmărească scena politică, vor fi, se vor fi speriat, aoleu se face pulbere coaliția? Vai, ce atac dur din partea partenerului de coaliție. Eu am mai spus, voi continua să spun toate aceste manevre ale PSD fac parte dintr-o comedie ieftină, și anume pentru a păcăli propriu electorat că se preocupă de problemele stângii, de protecție socială. PSD face mare gălăgie în privința măsurilor de austeritate, ba chiar îl atacă și pe Ilie Bolojan, dar votează automat tot ceea ce cere Ilie Bolojan”, a spus Ion Cristoiu.

„Normal ar fi ca Partidul Social Democrat să dea un să dea șah lui Ilie Bolojan”

”De exemplu, Ilie Bolojan a anunțat că măsurile de austeritate, cele două pachete și de relansare economică este vorba de decizii fundamentale, cruciale pentru destinul economiei noastre, pentru chiar și pentru viața cotidiană. Nu vor trece prin Parlament în mod obișnuit, nu vor trece nici în mod neobișnuit, adică prin asumarea răspunderii, facem o ordonanță de urgență. Deci de la parlamentul folosit ia o majoritate pentru se trimite proiectul de lege, se dezbate în comisii, s-a trecut la asumarea răspunderii, care este una din formele de dictatură mascată în democrație. Și acuma chiar că se de cu flit. Parlamentul a spus că nu ne mai interesează. Facem ordonanță de urgență. Normal ar fi ca Partidul Social Democrat să dea un să dea șah lui Ilie Bolojan și spune că spune că membrii guvernului nu vor participa când se va adopta, când se vor adapta aceste ordonanțe de urgență.

Nici vorbă de așa ceva, pentru că e o înțelegere între PSD și Ilie Bolojan tocmai pentru ca să fie ordonanțe de urgență și nu asumarea-răspundere a duce obligatoriu la moțiunea de cenzură din partea opoziției și PSD ar fi pus din nou în situația să stânjenitoare de a i se vedea dedesubturile mizere și anume că păcălește electoratul și atunci se preferă ordonanță, cele de urgență care înseamnă salvarea PSD de la momentul unei alegeri. Așadar înlocuirea asumării răspunderii cu ordonanței de urgență este rezultatul unei înțelegeri între PSD și Ilie Bolojan pentru ca PSD-ul să fie salvat de la momentul adevărului întruchipată moțiunea de cenzură. Și că e vorba de o comedie ne-a confirmat-o a nu știu câte oară Nicușor Dan, întrebar la conferința de presă dacă e da, da, păi este tot, e de presă. Dacă el este frustrat de situația din coaliție, a spus că nu.

Ia. Să citesc, în linii mari, dincolo de atacurile, condițiile între părți și percepția că subliniez percepția că această coaliție este mare suferință, eu cred în realitate că funcționează mult mai bine decât percepția, pentru că într-adevăr, la vot acolo este important PSD-ul votează, deci e vorba de percepție. Aici Nicușor Dan și-a dat seama că PSD-ul lucrează cu percepția”, a mai spus Ion Cristoiu.

Recomandarea video

Mediafax
Distrugeri în lanț la instalații eoliene din România. Investitorii cer intervenția autorităților
Digi24
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert: Rate prea mari de eroare
Cancan.ro
Meko și Dorian Popa l-ar fi tocmit pe 'Măcelarul lui Bebino' să-l aranjeze pe Alex Bodi. Au pus preț pe capul musculosului
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Adevarul
„Sultanul“ Erdogan își pregătește fiul pentru a prelua conducerea Turciei. Scenarii pe culoarele puterii de la Ankara
Mediafax
Misiune istorică. O rachetă europeană a decolat spre spațiu cu 32 de sateliți la bord
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Face parte din costul anticipat”
Cancan.ro
Gestul ireal făcut de fosta parteneră a lui Adrian Kreiner din spatele gratiilor. Ce le-a cerut magistraților 😲
Ce se întâmplă doctore
Artista, transformată complet! A slăbit enorm în timp record, iar acum se afișează în ținute incendiare
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Cel mai familist model Dacia (facelift 2026) poate fi comandat în România. În duel direct cu Citroen
Descopera.ro
O navă spațială dispărută de 60 de ani ar fi fost regăsită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Care este legătura dintre zgomotul traficului și colesterol?
POLITICĂ Ciolacu: Au coafat, după doi ani, datele din 2024, transformând creșterea economică în recesiune doar ca să încerce să estompeze dezastrul economic din mandatul lui Bolojan!
11:51
Ciolacu: Au coafat, după doi ani, datele din 2024, transformând creșterea economică în recesiune doar ca să încerce să estompeze dezastrul economic din mandatul lui Bolojan!
POLITICĂ Retragerea ICE din Minneapolis, ordonată de Trump, complică negocierile democraților din Congres, înaintea unui posibil „shutdown guvernamental”
11:51
Retragerea ICE din Minneapolis, ordonată de Trump, complică negocierile democraților din Congres, înaintea unui posibil „shutdown guvernamental”
FLASH NEWS Încă o țară europeană interzice accesul minorilor pe rețelele de socializare. Ce state s-au alăturat tendinței pornite de Australia și ce măsuri sunt nevoite să ia platformele
11:41
Încă o țară europeană interzice accesul minorilor pe rețelele de socializare. Ce state s-au alăturat tendinței pornite de Australia și ce măsuri sunt nevoite să ia platformele
FLASH NEWS Țoiu și Miruță au ajuns la Conferința de Securitate de la Munchen: „Agenda noastră include întrevederi bilaterale”
11:39
Țoiu și Miruță au ajuns la Conferința de Securitate de la Munchen: „Agenda noastră include întrevederi bilaterale”
EXCLUSIV VIDEO Deputatul Radu Mihaiu, la Conferința Europa Connect – România Digitală: „Digitalizarea administrației publice este lăsată voit pe ultimul loc”
11:21
Deputatul Radu Mihaiu, la Conferința Europa Connect – România Digitală: „Digitalizarea administrației publice este lăsată voit pe ultimul loc”
FLASH NEWS PSD îl acuză pe Ilie Bolojan după intrarea României în recesiune tehnică: „Bolojan a băgat România în gard”
11:17
PSD îl acuză pe Ilie Bolojan după intrarea României în recesiune tehnică: „Bolojan a băgat România în gard”

Cele mai noi

Trimite acest link pe