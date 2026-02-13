Ion Cristoiu: De ce are interes PSD ca noul Pachet de Austeritate să fie promovat prin Ordonanță de Urgență

Publicistul Ion Cristoiu a vorbit în cea mai recentă pastilă a sa despre interesul Partidului Social Democrat ca Pachetul de Austeritate să fie promovat prin Ordonanță de Urgență.

„Știre vânturată de toate instituțiile de presă după principiu control plus V adică copy-paste. Știre – Sorin Grindeanu a lansat vineri un atac împotriva lui Ilie Bolojan, după ce statistică a confirmat intrarea României în recesiune, tehnică se citează, cu sau fără ghilimele, că e un vinovat principal pentru direcția greșită în care am fost împinși. Bla bla, bla, bla bla bla da, unii dintr-o dată, care s-au trezit numai în dimineața asta să urmărească scena politică, vor fi, se vor fi speriat, aoleu se face pulbere coaliția? Vai, ce atac dur din partea partenerului de coaliție. Eu am mai spus, voi continua să spun toate aceste manevre ale PSD fac parte dintr-o comedie ieftină, și anume pentru a păcăli propriu electorat că se preocupă de problemele stângii, de protecție socială. PSD face mare gălăgie în privința măsurilor de austeritate, ba chiar îl atacă și pe Ilie Bolojan, dar votează automat tot ceea ce cere Ilie Bolojan”, a spus Ion Cristoiu.

„Normal ar fi ca Partidul Social Democrat să dea un să dea șah lui Ilie Bolojan”

”De exemplu, Ilie Bolojan a anunțat că măsurile de austeritate, cele două pachete și de relansare economică este vorba de decizii fundamentale, cruciale pentru destinul economiei noastre, pentru chiar și pentru viața cotidiană. Nu vor trece prin Parlament în mod obișnuit, nu vor trece nici în mod neobișnuit, adică prin asumarea răspunderii, facem o ordonanță de urgență. Deci de la parlamentul folosit ia o majoritate pentru se trimite proiectul de lege, se dezbate în comisii, s-a trecut la asumarea răspunderii, care este una din formele de dictatură mascată în democrație. Și acuma chiar că se de cu flit. Parlamentul a spus că nu ne mai interesează. Facem ordonanță de urgență. Normal ar fi ca Partidul Social Democrat să dea un să dea șah lui Ilie Bolojan și spune că spune că membrii guvernului nu vor participa când se va adopta, când se vor adapta aceste ordonanțe de urgență.

Nici vorbă de așa ceva, pentru că e o înțelegere între PSD și Ilie Bolojan tocmai pentru ca să fie ordonanțe de urgență și nu asumarea-răspundere a duce obligatoriu la moțiunea de cenzură din partea opoziției și PSD ar fi pus din nou în situația să stânjenitoare de a i se vedea dedesubturile mizere și anume că păcălește electoratul și atunci se preferă ordonanță, cele de urgență care înseamnă salvarea PSD de la momentul unei alegeri. Așadar înlocuirea asumării răspunderii cu ordonanței de urgență este rezultatul unei înțelegeri între PSD și Ilie Bolojan pentru ca PSD-ul să fie salvat de la momentul adevărului întruchipată moțiunea de cenzură. Și că e vorba de o comedie ne-a confirmat-o a nu știu câte oară Nicușor Dan, întrebar la conferința de presă dacă e da, da, păi este tot, e de presă. Dacă el este frustrat de situația din coaliție, a spus că nu.

Ia. Să citesc, în linii mari, dincolo de atacurile, condițiile între părți și percepția că subliniez percepția că această coaliție este mare suferință, eu cred în realitate că funcționează mult mai bine decât percepția, pentru că într-adevăr, la vot acolo este important PSD-ul votează, deci e vorba de percepție. Aici Nicușor Dan și-a dat seama că PSD-ul lucrează cu percepția”, a mai spus Ion Cristoiu.