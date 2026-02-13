Ion Cristoiu: „Nu cred că Nicușor Dan se va duce în SUA, decât dacă îi dă aprobare „mămițica” de la Bruxelles”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu și-a exprimat opiniile cu privire la inițierea unei vizite oficiale a președintelui Nicușor Dan în Statele Unite, eveniment despre care se vorbește încă de la primirea mandatului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu a vorbit despre mult așteptata și discutata vizită a președintelui Nicușor Dan în Statele Unite ale Americii. Gazetarul susține că, din punctul său de vedere, o astfel de întâlnire nu va avea loc. Cu toate acestea, el afirmă că vizita s-ar putea realiza doar dacă Nicușor Dan ar primi aprobarea celor de la Bruxelles.

„Acum există zvonul că el se va duce. Din declarațiile lui de azi, eu nu cred că se duce. Sau poate că se duce, dacă îi dă aprobare „mămițica” de la Bruxelles. Dar nu cred.”

În cazul în care Nicușor Dan ar decide să facă această vizită în SUA, spune Cristoiu, ar rupe rândurile de la Bruxelles, date fiind tensiunile actuale dintre liderii europeni și președintele american Donald Trump.