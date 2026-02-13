Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Nu cred că Nicușor Dan se va duce în SUA, decât dacă îi dă aprobare „mămițica” de la Bruxelles”

Malina Maria Fulga
13 feb. 2026, 10:30, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu și-a exprimat opiniile cu privire la inițierea unei vizite oficiale a președintelui Nicușor Dan în Statele Unite, eveniment despre care se vorbește încă de la primirea mandatului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu a vorbit despre mult așteptata și discutata vizită a președintelui Nicușor Dan în Statele Unite ale Americii. Gazetarul susține că, din punctul său de vedere, o astfel de întâlnire nu va avea loc. Cu toate acestea, el afirmă că vizita s-ar putea realiza doar dacă Nicușor Dan ar primi aprobarea celor de la Bruxelles.

„Acum există zvonul că el se va duce. Din declarațiile lui de azi, eu nu cred că se duce. Sau poate că se duce, dacă îi dă aprobare „mămițica” de la Bruxelles. Dar nu cred.”

În cazul în care Nicușor Dan ar decide să facă această vizită în SUA, spune Cristoiu, ar rupe rândurile de la Bruxelles, date fiind tensiunile actuale dintre liderii europeni și președintele american Donald Trump.

„Se poate duce să facă un asemenea gest numai un tip, un bărbat de stat. Pentru că, în momentul în care el se duce, rupe rândul celor de la Bruxelles, care sunt în război cu Trump.”

Ciolacu: Au coafat, după doi ani, datele din 2024, transformând creșterea economică în recesiune doar ca să încerce să estompeze dezastrul economic din mandatul lui Bolojan!
11:51
Ciolacu: Au coafat, după doi ani, datele din 2024, transformând creșterea economică în recesiune doar ca să încerce să estompeze dezastrul economic din mandatul lui Bolojan!
Retragerea ICE din Minneapolis, ordonată de Trump, complică negocierile democraților din Congres, înaintea unui posibil „shutdown guvernamental"
11:51
Retragerea ICE din Minneapolis, ordonată de Trump, complică negocierile democraților din Congres, înaintea unui posibil „shutdown guvernamental”
Încă o țară europeană interzice accesul minorilor pe rețelele de socializare. Ce state s-au alăturat tendinței pornite de Australia și ce măsuri sunt nevoite să ia platformele
11:41
Încă o țară europeană interzice accesul minorilor pe rețelele de socializare. Ce state s-au alăturat tendinței pornite de Australia și ce măsuri sunt nevoite să ia platformele
Țoiu și Miruță au ajuns la Conferința de Securitate de la Munchen: „Agenda noastră include întrevederi bilaterale"
11:39
Țoiu și Miruță au ajuns la Conferința de Securitate de la Munchen: „Agenda noastră include întrevederi bilaterale”
Deputatul Radu Mihaiu, la Conferința Europa Connect – România Digitală: „Digitalizarea administrației publice este lăsată voit pe ultimul loc"
11:21
Deputatul Radu Mihaiu, la Conferința Europa Connect – România Digitală: „Digitalizarea administrației publice este lăsată voit pe ultimul loc”
PSD îl acuză pe Ilie Bolojan după intrarea României în recesiune tehnică: „Bolojan a băgat România în gard"
11:17
PSD îl acuză pe Ilie Bolojan după intrarea României în recesiune tehnică: „Bolojan a băgat România în gard”

