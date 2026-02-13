Ce prevede legea în cazul caloriferelor oprite iarna în apartamentele nelocuite

În sezonul rece, sunt multe apartamente nelocuite unde caloriferele sunt complet oprite sau lăsate la un nivel cât mai scăzut. Iată ce spune legea în această situație.

Actul normativ care reglementează organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari stabilește drepturile și obligațiile generale ale proprietarilor, însă nu conține dispoziții explicite care să îi oblige să își încălzească apartamentele pe timpul iernii.

Astfel, chiar dacă un apartament este nelocuit și caloriferele sunt închise, legea nu oferă asociației de proprietari sau vecinilor un instrument legal prin care să forțeze proprietarul să pornească încălzirea, relatează csid.ro.

Există cazuri în care în apartamentele neîncălzite, temperatura poate scădea până la 5–7 grade Celsius. Această diferență termică poate influența, într-o anumită măsură, temperatura din locuințele învecinate, mai ales în cazul pereților comuni neizolați corespunzător.

În asemenea situații, asociațiile de proprietari nu au pârghii legale pentru a impune încălzirea unei locuințe, atât timp cât nu sunt încălcate alte obligații prevăzute de lege, cum ar fi producerea unor daune materiale.

Legal, proprietarii care aleg să oprească încălzirea într-un apartament nelocuit nu pot fi obligați să pornească caloriferele. Deși această decizie poate afecta confortul vecinilor, legea nu prevede sancțiuni în astfel de cazuri.