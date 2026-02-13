România se află sub cod galben de ceață în mai multe zone ale țării, iar diminețile sunt reci, însă – deocamdată – meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) transmit că temperaturile se situează peste normalul acestei perioade.
La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a oferit noi informații despre evoluția vremii la acest sfârșit de săptămână.
„Astăzi vom avea niște ploi în sud-est, în rest cu totul izolat și cer noros.
Din noaptea de sâmbătă spre duminică se înmulțesc ploile și va ploua peste tot în România, inclusiv în București.
În nord, centru și nord-vest vor apărea lapovița și ninsoarea. La munte, la altitudini mari, va ninge, iar apoi ninsorile vor coborî la altitudini tot mai joase”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.
În această dimineață, la ora 07:00, cea mai scăzută temperatură din țară a fost de minus 3 grade Celsius și s-a înregistrat la Miercurea Ciuc.
Tot la ora 07:00, potrivit informațiilor publicate de ANM, la Focșani burnița și se înregistrau 2 grade Celsius. În alte zone ale țării nu au fost precipitații, iar ceața și-a făcut simțită prezența în întreg sudul României.
