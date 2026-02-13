România se află sub cod galben de ceață în mai multe zone ale țării, iar diminețile sunt reci, însă – deocamdată – meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) transmit că temperaturile se situează peste normalul acestei perioade.

La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a oferit noi informații despre evoluția vremii la acest sfârșit de săptămână.

„Astăzi vom avea niște ploi în sud-est, în rest cu totul izolat și cer noros.

Temperaturi peste normalul acestei perioade , în general între 7 și 15 grade, și cele mai scăzute în partea de sud, est și în estul Transilvaniei.

, în general între 7 și 15 grade, și cele mai scăzute în partea de sud, est și în estul Transilvaniei. Cele mai mari temperaturi se vor înregistra în dealurile de vest.

La București, cerul va fi înnorat, se vor înregistra temperaturi în jurul la 8 grade Celsius, iar mâine dimineață între minus unu și un grad.

Din noaptea de sâmbătă spre duminică se înmulțesc ploile și va ploua peste tot în România, inclusiv în București.

În nord, centru și nord-vest vor apărea lapovița și ninsoarea. La munte, la altitudini mari, va ninge, iar apoi ninsorile vor coborî la altitudini tot mai joase”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

A fost ceață, în această dimineață, în sudul României

În această dimineață, la ora 07:00, cea mai scăzută temperatură din țară a fost de minus 3 grade Celsius și s-a înregistrat la Miercurea Ciuc.

Bucureștenii au avut parte de ceață, la primele ore ale dimineții, iar temperatura, la ora 07:00, a fost de 1 grad Celsius.

În același timp, la Constanța se înregistrau 5 grade, la Ploiești termometrele au arătat 2 grade Celsius, iar la Craiova a fost tot 1 grad.

Este mai cald în vestul țării, iar termometrele au arătat 4 grade la Oradea, 5 grade la Arad, 6 grade la Timișoara și 5 grade la Reșița.

Tot la ora 07:00, potrivit informațiilor publicate de ANM, la Focșani burnița și se înregistrau 2 grade Celsius. În alte zone ale țării nu au fost precipitații, iar ceața și-a făcut simțită prezența în întreg sudul României.

