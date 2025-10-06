Prima pagină » Diverse » PROBLEMA cu care se confruntă utilizatorii WhatsApp, de la sfârșitul lunii septembrie. Se așteaptă un răspuns oficial de la Meta

06 oct. 2025, 21:48, Diverse
Utilizatorii WhatsApp se confruntă, de la sfârșitul lunii septembrie, cu o notificare care apare în conversații lor, avertizându-i că numerele lor de telefon sunt „conectate la un cont nou de WhatsApp”, deși nu și-au schimbat – de fapt- contul.

Astfel, mai mulți utilizatori conectați la aplicația beta Android au observat că ceva nu era în regulă după o actualizare, iar un utilizator Reddit a povestit că a văzut mesajul că apărea de fiecare dată când deschidea o nouă conversație. Acesta a spus că îi era prea frică să mai dea click pe noi conversații.

O altă persoană a remarcat că, de fiecare dată când apărea acest mesaj, trimiterea unui mesaj către contactul respectiv crea o conversație nouă, în timp ce istoricul anterior al conversațiilor dispărea, potrivit B1 TV.

Mai multe rapoarte de pe Reddit arată utilizatori care încearcă frenetic să înțeleagă ce se întâmplă, unii clarificând că nu s-au conectat la niciun dispozitiv nou. Dar chiar și cei care au renunțat la aplicația beta și-au făcut copii de rezervă ale datelor, și-au resetat telefoanele la setările din fabrică și au descărcat WhatsApp dintr-un alt cont Google tot se confruntă în continuare cu această problemă.

Acest lucru vine imediat după ce WhatsApp a rezolvat problema cu chat-urile care deveneau goale, istoricul mesajelor dispărea și apărea o umbră neagră peste previzualizările imaginilor pe Android.

Rapoartele de pe X arată utilizatori care etichetează WhatsApp și Meta, întrebând dacă este vorba de o eroare sau de o problemă a serverului. Un alt utilizator a menționat că, deși a primit răspuns la conversațiile pe care le-a avut cu prietenii, fiecare conversație afișează acum mesajul „conectat la un cont nou”, ceea ce duce la chat-uri goale atunci când se dă click pe ele.

Nu este clar ce ar putea cauza problema, dar utilizatorii așteaptă acum un răspuns oficial de la Meta, mai scrie sursa citată.

Mediafax
