RAMPE noi de acces pentru locatarii de pe două străzi din Sectorul 5 (P)

20 aug. 2025, 10:51, Diverse
Echipele Infrastructură 5 au finalizat montarea de rampe noi pe străzile Bârnova și Făt Frumos din Sectorul 5.

Potrivit unei postări pe pagina oficială a Infrastructură S5, rampele facilitează manevrarea pubelelor de către personalul de salubritate, reducând efortul fizic și riscul de accidente. În plus, rampele contribuie la creșterea accesibilității pentru persoanele cu mobilitate redusă.

„Am realizat rampe noi pe străzile Bârnova și Făt Frumos! Rampele permit deplasarea ușoară a pubelelor de către personalul de la salubritate, reducând efortul fizic și riscul de accidente. În același timp, asigură accesul persoanelor care se confruntă cu dificultăți de mobilitate, contribuind la un mediu mai prietenos și incluziv pentru toți locatarii”,  transmite Societatea Infrastructură S5 pe Facebook.

