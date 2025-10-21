Prima pagină » Diverse » Secretarul de stat în Ministerul Energiei a făcut anunțul: ”A fost adoptat regulamentul privind eliminarea importurile de gaze naturale din Rusia”

Secretarul de stat în Ministerul Energiei a făcut anunțul: ”A fost adoptat regulamentul privind eliminarea importurile de gaze naturale din Rusia”

21 oct. 2025, 15:11, Diverse
Secretarul de stat în Ministerul Energiei a făcut anunțul: ”A fost adoptat regulamentul privind eliminarea importurile de gaze naturale din Rusia”

Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei: „Consiliul Miniștrilor Energiei din UE a adoptat regulamentul privind eliminarea importurilor de gaze naturale din Rusia. Urmează negocierea cu Parlamentul European pentru finalizarea textului legislativ”

Am reprezentat România și Ministerul Energiei la reuniunea Consiliului Miniștrilor Energiei din Uniunea Europeană, desfășurată la Luxemburg, unde au fost adoptate decizii importante pentru viitorul energetic al Uniunii.

Unul dintre principalele puncte de pe agendă a fost adoptarea regulamentului privind eliminarea importurilor de gaze din Rusia, care s-a realizat cu succes. România sprijină pe deplin ambiția acestui regulament și hotărârea Uniunii Europene de a pune capăt, o dată pentru totdeauna, dependenței energetice față de gazul rusesc. Aceasta nu este doar o chestiune de politică energetică, ci și una care ține de autonomia strategică și solidaritatea europeană.

Am subliniat că, pentru țările din regiunea noastră, este esențială menținerea unor prețuri predictibile, în special pentru consumatorii vulnerabili. Urmează negocierile între Parlament și Consiliu.

În cadrul dezbaterii privind electrificarea, am evidențiat necesitatea unei abordări integrate în ceea ce privește producția de energie: de la surse regenerabile, la stocare, energie nucleară și gaze naturale, ca soluție de tranziție. În ceea ce privește dezvoltarea rețelelor, consider că este nevoie de o viziune mai centralizată la nivel european, mai ales în contextul viitorului pachet legislativ privind rețelele.

Am subliniat faptul că România își menține angajamentul de a sprijini Republica Moldova și Ucraina, prin facilitarea fluxurilor de energie, transferul de expertiză privind integrarea în piața energetică, colaborarea cu Comisia pentru dezvoltarea unor sisteme energetice durabile și alinierea la politicile europene.

Am reiterat, în numele României, și poziția exprimată anterior, prin documentul comun informal prezentat de România, împreună cu alte șase state membre, în cadrul Consiliului Energiei din luna iunie, referitor la provocările privind implementarea regulamentului de reducere a emisiilor de metan. Deși rămânem profund angajați în atingerea obiectivelor de decarbonizare, inclusiv în sectorul metanului, experiențele de pe teren au arătat că aplicarea actuală a regulamentului presupune o povară semnificativă, costuri ridicate și, în unele cazuri, chiar efecte contrare celor dorite.

Am adresat un apel către Comisia Europeană pentru a identifica măsuri concrete care să reducă povara administrativă asupra operatorilor economici și să asigure o aplicare proporțională a regulamentului.

Tot în marja Consiliului, am avut onoarea de a conduce, în numele României, reuniunea de lucru a Alianței Nucleare. Discuțiile s-au concentrat pe nevoia de finanțare a proiectelor nucleare și pe importanța menținerii neutralității tehnologice ca principiu fundamental în tranziția energetică europeană.

Mediafax
Coaliţia de guvernare a decis organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei în 7 decembrie – surse
Digi24
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după ce a intrat pe poarta închisorii. Cum l-au întâmpinat deținuții
Cancan.ro
Administratoarea blocului din Rahova, AUDIATĂ! Răsturnare de situație: cine și CÂND a oprit sigiliul gazului
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Uitați de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi și mai adânc inima Rusiei: „România colaborează la racheta asta”
Mediafax
Coaliţia de guvernare a decis organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei în 7 decembrie – surse
Click
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
„Mireasa lor e în palat, a noastră e în pământ”. Iranienii se revoltă după ce au văzut filmarea cu mireasa decoltată, fiică de demnitar
Digi24
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin inamicii și cine a orchestrat anexarea Crimeei
Cancan.ro
Cristina Pucean e istorie? BDLP, la hotel cu domnișoara Vanessa! Imaginile care nu lasă loc de interpretări
Ce se întâmplă doctore
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
observatornews.ro
Analist, despre decizia CCR de a opri reforma pensiilor magistraţilor: "Senzaţie puternică de inechitate"
StirileKanalD
Vladimir Putin, sfătuit să nu meargă la Budapesta. "Ar putea fi asasinat"
KanalD
O cunoscută influenceriță a murit la 30 de ani, la doar câteva ore după ce a născut acasă. A apucat să își țină copilul în brațe doar câteva minute
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Toyota Land Cruiser FJ, rivalul surpriză care vrea să detroneze Dacia Duster
Descopera.ro
Cum era hărțuită România de Rusia în anul 1916
Capital.ro
Parlamentul European schimbă regulile pentru permisele de conducere. Anunț oficial pentru toți șoferii din UE
Evz.ro
Fulgy îl provoacă pe Mihai Morar să intre în cușcă la RXF
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Veronica, un nou ATAC DUR la adresa lui Ahmed: "Ai ceva de rezolvat la psiholog, dar nu aici dragule". Concurentul din Casa Iubirii îi închide gura cu o replică neașteptată: "Am avut ceva, nu poți să zici că nu am avut că mă enervează". Ce a urmat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Imperiul Țarist, despre cerința României de a fi membru cu drepturi egale: „Ar produce o impresie penibilă asupra poporului rus”