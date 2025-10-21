Secretarul de stat în Ministerul Energiei a făcut anunțul: ”A fost adoptat regulamentul privind eliminarea importurile de gaze naturale din Rusia”

Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei: „Consiliul Miniștrilor Energiei din UE a adoptat regulamentul privind eliminarea importurilor de gaze naturale din Rusia. Urmează negocierea cu Parlamentul European pentru finalizarea textului legislativ”

Am reprezentat România și Ministerul Energiei la reuniunea Consiliului Miniștrilor Energiei din Uniunea Europeană, desfășurată la Luxemburg, unde au fost adoptate decizii importante pentru viitorul energetic al Uniunii.

Unul dintre principalele puncte de pe agendă a fost adoptarea regulamentului privind eliminarea importurilor de gaze din Rusia, care s-a realizat cu succes. România sprijină pe deplin ambiția acestui regulament și hotărârea Uniunii Europene de a pune capăt, o dată pentru totdeauna, dependenței energetice față de gazul rusesc. Aceasta nu este doar o chestiune de politică energetică, ci și una care ține de autonomia strategică și solidaritatea europeană.

Am subliniat că, pentru țările din regiunea noastră, este esențială menținerea unor prețuri predictibile, în special pentru consumatorii vulnerabili. Urmează negocierile între Parlament și Consiliu.

În cadrul dezbaterii privind electrificarea, am evidențiat necesitatea unei abordări integrate în ceea ce privește producția de energie: de la surse regenerabile, la stocare, energie nucleară și gaze naturale, ca soluție de tranziție. În ceea ce privește dezvoltarea rețelelor, consider că este nevoie de o viziune mai centralizată la nivel european, mai ales în contextul viitorului pachet legislativ privind rețelele.

Am subliniat faptul că România își menține angajamentul de a sprijini Republica Moldova și Ucraina, prin facilitarea fluxurilor de energie, transferul de expertiză privind integrarea în piața energetică, colaborarea cu Comisia pentru dezvoltarea unor sisteme energetice durabile și alinierea la politicile europene.

Am reiterat, în numele României, și poziția exprimată anterior, prin documentul comun informal prezentat de România, împreună cu alte șase state membre, în cadrul Consiliului Energiei din luna iunie, referitor la provocările privind implementarea regulamentului de reducere a emisiilor de metan. Deși rămânem profund angajați în atingerea obiectivelor de decarbonizare, inclusiv în sectorul metanului, experiențele de pe teren au arătat că aplicarea actuală a regulamentului presupune o povară semnificativă, costuri ridicate și, în unele cazuri, chiar efecte contrare celor dorite.

Am adresat un apel către Comisia Europeană pentru a identifica măsuri concrete care să reducă povara administrativă asupra operatorilor economici și să asigure o aplicare proporțională a regulamentului.

Tot în marja Consiliului, am avut onoarea de a conduce, în numele României, reuniunea de lucru a Alianței Nucleare. Discuțiile s-au concentrat pe nevoia de finanțare a proiectelor nucleare și pe importanța menținerii neutralității tehnologice ca principiu fundamental în tranziția energetică europeană.