Șeful Starbucks Coreea, concediat după o campanie care a provocat revoltă publică. Clienții au cerut boicot și rambursări

Șeful Starbucks din Coreea de Sud a fost demis după o campanie de marketing care a stârnit indignare publică și acuzații că banalizează una dintre cele mai traumatizante tragedii din istoria țării. Reclama, lansată chiar în ziua comemorării Revoltei din Gwangju din 1980, a declanșat apeluri la boicot, cereri de rambursare și reacții dure inclusiv din partea președintelui sud-coreean, potrivit Reuters.

Campania Starbucks care a provocat scandal în Coreea de Sud

Starbucks Coreea s-a confruntat cu un val de critici după lansarea unei campanii promoționale intitulată „Tank Day”, care promova o serie de pahare numite „Tank”, însoțite de sloganul: „Pune-l pe masă cu sunetul de «Tak!»”.

Problema a fost momentul ales pentru lansare. Campania a debutat luni, în aceeași zi în care este comemorată Ziua Mișcării de Democratizare, dedicată

Revoltei din Gwangju din mai 1980, una dintre cele mai sângeroase reprimări ale protestelor pro-democrație din istoria Coreei de Sud.

Pentru mulți sud-coreeni, asocierea dintre termenii „tank” și „tak” a fost percepută drept profund ofensatoare, evocând amintiri legate de intervenția militară brutală împotriva manifestanților.

Șeful Starbucks Coreea, demis pentru „marketing inadecvat”

În urma scandalului, conglomeratul de retail Shinsegae Group, care licențiază și administrează Starbucks în Coreea de Sud, a anunțat concedierea lui Sohn Jeong-hyun, șeful Starbucks Coreea.

Compania a explicat că decizia a fost luată din cauza unui „marketing inadecvat”, după ce promovarea a generat reacții publice intense și apeluri la boicot. Starbucks Korea a retras rapid campania și a transmis ulterior scuze publice.

De ce a fost considerată reclama ofensatoare

Revolta din Gwangju din 1980 reprezintă un moment extrem de sensibil în memoria colectivă a Coreei de Sud. Sute de oameni au fost uciși sau au dispărut după ce regimul militar condus de Chun Doo-hwan a trimis trupe și tancuri pentru a reprima protestele studențești și mișcările pro-democrație.

Criticile nu s-au limitat doar la utilizarea cuvântului „tank”.

Sintagma „tak” a fost interpretată de mulți ca o trimitere la explicația controversată oferită de poliția sud-coreeană în 1987 privind moartea studentului protestatar Park Jong-chul, despre care investigațiile au stabilit ulterior că fusese torturat.

La acel moment, anchetatorii susținuseră că studentul ar fi murit după ce cineva a lovit un birou, producând un sunet „tak”, explicație care a devenit ulterior un simbol al minciunii și al represiunii regimului autoritar.

Președintele Coreei de Sud: „Sunt furios”

Președintele sud-coreean Lee Jae-myung a declarat pe rețeaua X că este „înfuriat” de campania Starbucks și a cerut companiei să își ceară scuze familiilor victimelor Revoltei din Gwangju.

Liderul sud-coreean a afirmat că promovarea „a pătat protestele sângeroase ale cetățenilor din Gwangju și memoria victimelor”, folosind un limbaj extrem de dur la adresa celor responsabili.

La rândul său, președintele grupului Shinsegae, Chung Yong-jin, și-a prezentat scuze publice.

„Îmi cer profund scuze, în calitate de reprezentant al grupului. Marketingul a rănit publicul, familiile îndoliate și victimele demonstrației din 18 mai”, a transmis acesta.

Clienții au cerut rambursări și și-au anulat abonamentele

Scuzele companiei nu au calmat imediat nemulțumirea. Postarea făcută de Starbucks Korea a atras mii de comentarii critice pe rețelele sociale, în timp ce numeroși utilizatori au publicat imagini și videoclipuri în care își anulau abonamentele la aplicațiile Starbucks, cereau rambursări pentru cardurile preplătite sau distrugeau pahare și produse cumpărate de la companie.

În paralel, acțiunile retailerului sud-coreean E-Mart, afiliat grupului Shinsegae și acționar majoritar al Starbucks Korea, au încheiat ședința bursieră în scădere.

Starbucks Global a deschis o anchetă

Compania-mamă Starbucks a reacționat marți, anunțând că a început o investigație internă și că va introduce controale suplimentare pentru a preveni incidente similare.

Un purtător de cuvânt al companiei a transmis că Starbucks „regretă sincer” situația și a prezentat scuze locuitorilor din Gwangju, victimelor tragediei și clienților afectați.

Potrivit companiei, au fost luate măsuri de responsabilizare a conducerii, iar procedurile interne privind aprobarea campaniilor de marketing vor fi înăsprite.

