Românii, păcăliți de mitul „salvatorului”. Năstase: Așteaptă să le rezolve problemele/S-au uitat la Băsescu, s-au uitat la Iohannis, nu le trece

Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache în ediția de marți a emisiunii Ai Aflat, Adrian Năstase, a comentat actuala criză politică. În viziunea fostului premier, cele mai recente dispute de pe prima scenă politică, inclusiv percepția asupra lui Nicușor Dan, arată că românii au rămas tributari acelui mit al „salvatorului” care le influențează percepția asupra liderilor.

Ionuț Cristache: De ce vă provoc cu chestia asta? Că plec de la premisa pe care Nicușor și trupa lui Nicușor ne-au propus-o în campanie. Vine olimpicul urnește țara din loc, face, drege, salvează, ține cârma pro-occidentală, reînnoadă, redinamizează, unește societatea. Și suntem în punctul ăsta. Eu de aici plec. 

Adrian Năstase: Eu cred că românii au într-adevăr această obsesie privind rolul Salvatorului. Se uită la cineva, așteaptă să le rezolve problemele. S-au uitat la Băsescu, s-a uitat la Iohannis, nu le trece. Adică au această obsesie în continuare.

„Președintele e important ca să dea decorații”

Fostul premier a mai remarcat că în Constituție sunt prevăzute foarte clar atribuțiile președintelui, multe dintre ele românii confundându-le cu cele de ordin executiv care îi revin unui premier, de fapt.

Năstase: Dar e suficient să citești Constituția ca să-ți dai seama că până la urmă președintele e important ca să dea decorații, să ridice în grad de general pe cei de la armată, de la Interne, servicii și așa mai departe, să trimită ambasadori și în rest, sigur, poate să…

Cristache: Să numească șefi de instituții, să prezideze ședințele CSM, să se ducă la Palatul Victoria dacă agenda o impune.

Năstase: Poate să-i numească dacă Parlamentul acceptă restul. De exemplu, nu poate să numească primul ministru, ci doar un candidat de prim-ministru. 

Mitul „Salvatorului” în România. De ce au nevoie românii de un „mântuitor”? De la Băsescu, la Iohannis și până la Nicușor Dan. Urmează Ilie Bolojan? Ce spun sociologii

Cine este noul preşedinte al Agenţiei Naţionale de Integritate. Şeful de facto peste declaraţiile de avere şi de interese ale aleşilor a reuşit să ia examenul
Isărescu demolează isteria creșterii cursului valutar din cauza demiterii lui Bolojan. „Nu am cumpărat valută, am vândut. Cursul s-ar fi făcut 4,4 lei”
Ministrul Educației continuă să critice măsurile luate de Bolojan: „A fost o greșeală că nu s-au aplicat uniform reducerile”
PSD a introdus în Parlament un amendament prin care se abrogă 12 articole din OUG privind Programul SAFE, adoptată după demiterea Guvernului Bolojan
Codruța Kovesi: Parchetul European are în lucru ”investigații extrem de interesante care vizează România”. Termenul dosarului Pfizergate

