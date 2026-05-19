Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache în ediția de marți a emisiunii Ai Aflat, Adrian Năstase, a comentat actuala criză politică. În viziunea fostului premier, cele mai recente dispute de pe prima scenă politică, inclusiv percepția asupra lui Nicușor Dan, arată că românii au rămas tributari acelui mit al „salvatorului” care le influențează percepția asupra liderilor.

Ionuț Cristache: De ce vă provoc cu chestia asta? Că plec de la premisa pe care Nicușor și trupa lui Nicușor ne-au propus-o în campanie. Vine olimpicul urnește țara din loc, face, drege, salvează, ține cârma pro-occidentală, reînnoadă, redinamizează, unește societatea. Și suntem în punctul ăsta. Eu de aici plec.

Adrian Năstase: Eu cred că românii au într-adevăr această obsesie privind rolul Salvatorului. Se uită la cineva, așteaptă să le rezolve problemele. S-au uitat la Băsescu, s-a uitat la Iohannis, nu le trece. Adică au această obsesie în continuare.

„Președintele e important ca să dea decorații”

Fostul premier a mai remarcat că în Constituție sunt prevăzute foarte clar atribuțiile președintelui, multe dintre ele românii confundându-le cu cele de ordin executiv care îi revin unui premier, de fapt.

Năstase: Dar e suficient să citești Constituția ca să-ți dai seama că până la urmă președintele e important ca să dea decorații, să ridice în grad de general pe cei de la armată, de la Interne, servicii și așa mai departe, să trimită ambasadori și în rest, sigur, poate să…

Cristache: Să numească șefi de instituții, să prezideze ședințele CSM, să se ducă la Palatul Victoria dacă agenda o impune.

Năstase: Poate să-i numească dacă Parlamentul acceptă restul. De exemplu, nu poate să numească primul ministru, ci doar un candidat de prim-ministru.

