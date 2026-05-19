Codruța Kovesi: Parchetul European are în lucru ”investigații extrem de interesante care vizează România”. Termenul dosarului Pfizergate

Laura Codruța Kovesi a declarat într-un interviu pentru G4Media.ro că Parchetul European are în lucru în România ”investigații extrem de interesante care vizează cumva persoane care au anumite funcții, poate expuse politic”. Șefa Parchetului European a mai declarat că speră ca așa numitul dosar Pfizergate, care vizează achiziția de vaccinuri din timpul pandemiei, să fie finalizat în timpul mandatului ei, care se încheie în luna octombrie. Ea susține că acest mare dosar a trenat în ultimii trei ani din cauza complexității, dar și din cauza lipsei de resurse.

”Investigăm persoane care au anumite funcții mai înalte în diverse instituții din statul român. Sigur că nu pot să le fac publice la acest moment, suntem în investigații. S-ar putea să avem suficiente elemente să finalizăm cu rechizitoriu. S-ar putea să nu”, a declarat Kovesi pentru G4Media.ro

Dosarul Ursula von der Leyen Pfizer

”Este în desfășurare, este în lucru la colegii din Belgia, ancheta este supervizată de o cameră permanentă din care eu nu fac parte, dar cu siguranță acest dosar va fi închis sper în acest an”, a declarat Kovesi. Șefa Parchetului a precizat că sunt verificate inclusiv schimburile de mail-uri dintre șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen și șefii Pfizer.

Șefa Parchetului European a vorbit în interviului acordat G4Media, despre ce a mers și ce nu a mers atât de bine în cei șapte ani de construcție instituțională, despre marile dosare cu fraude la plata TVA dar și despre investigațiile din Grecia, unde a obținut recent ridicarea imunității a 11 parlamentari.

Dosare deschise în România

Au fost dosare pe care noi le-am deschis în România, fie cu TVA, fie cu fraude cu fonduri europene, primind informațiile de la colegii din celelalte state membre. Și asta cumva nu arată bine. Adică tu nu știi ce se întâmplă la tine în țară, poliție, ANAF, autorități de management. Fie nu știi ce se întâmplă la tine în țară, fie vezi și nu raportezi la EPPO, fie nu-ți pasă. Alte variante nu sunt.

Da…știți cum e cu Kovesi: fie o iubești, fie o urăști. Nu există altă situație. Cam așa e și în Grecia. Sunt foarte mulți cetățeni onești care iubesc Parchetul European și foarte mulți, mai ales la nivel politic, care nu iubesc EPPO-ul.

Grecia și fondurile europene

Despre ancheta din Grecia: Am primit câteva plângeri de la fermieri, cu poze ale fermelor, în care mi-au spus am aplicat pentru fonduri europene. Niciodată n-am primit bani pentru că, uitați ce s-a întâmplat. Și am avut informații precise despre fraude cu fonduri europene, de la oamenii simpli. Deci, eu nu pot să cred că ăsta este un fel de viață și nu pot să cred că corupția și traficul de influență fac parte din fișa postului al unui membru al Parlamentului. Deci cumva a fost și o chestiune de mentalitate și cu această ocazie am aflat că a fost prima dată când cineva a cerut ridicarea imunității pentru un membru al Parlamentului, ceea ce nu s-a întâmplat la la nivelul Parchetului Național. Și cumva, desigur că au fost foarte multe discuții.

Scandalul Pfizergate

Eu cred că o să avem o soluție. Sper că această soluție va veni încă în mandatul meu. S-au făcut audieri foarte multe, inclusiv funcționari ai Comisiei Europene, s-au administrat foarte multe probe. Avem foarte multe rapoarte pe care le-am primit. Știu că este o mare așteptare din partea publicului, dar ceea ce este important este ca investigația noastră să clarifice absolut toate alegațiile care au fost făcute. Sunt foarte multe alegații despre aceste contracte. Noi trebuie să le verificăm pe fiecare și să avem un răspuns.

Legea egală pentru toți

Deci n-aș vrea să comentez specific această situație, dar am zis de multe ori și poate ar trebui să repet: noi suntem independenti și față de autoritățile naționale, dar și față de autoritățile și instituțiile europene. Deci asta este ceea ce Parchetul European trebuie să dovedească, că legea este egală pentru toți. Nu contează ce fel de funcționar public investigăm, că este președinte al comisiei, că este președinte de de instituție sau membru al Parlamentului sau nu știu, un simplu funcționar într-o instituție europeană. Noi aplicăm aceleași reguli, deci nu avem din acest punct de vedere nicio problemă.

Totul a fost bine în Croația până când am investigat niște miniștri, apoi această structură a fost reorganizată. Polițiștii care au fost specializați și care aveau expertiză în astfel de infracțiuni au fost trimiși să lucreze în alte dosare. Acum avem sprijin din când în când. Am avut o situație în Bulgaria în care polițiștii ar trebui să facă percheziții în anumite birouri. S-au dus la percheziție și n-au intrat în acele birouri.

