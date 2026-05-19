Năstase, dezvăluire în premieră despre “noaptea cuțitelor lungi”: O să-ți spun ceva ce nu am spus niciodată public/La telefon Băsescu

Invitat al lui Ionuț Cristache în ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat!, fostul premier Adrian Năstase a mărturisit în premieră unul dintre cele mai delicate momente din cariera sa politică. Anul 2005, când a fost debarcat din fruntea PSD și înlocuit de Mircea Geoană. Fostul premier a dezvăluit ce i-a mărturisit Traian Băsescu despre acest episod, rămas în istoria social-democraților ca “noaptea cutitelor lungi”.
Moderatorul emisiunii a evocat acel moment controversat din istoria PSD, întrebând dacă a fost un moment planificat doar în interiorul partidului sau și Traian Băsescu “și-a băgat coada“. Fostul său mare rival la alegerile prezidențiale din 2004, pe care le câștigase, avea interes direct ca Năstase să plece definitiv din fruntea PSD. 

Ce i-a transmis Băsescu lui Adrian Năstase

Fostul presedinte al PSD a mărturisit că se amuză și acum când își amintește de reuniunea partidului de acum 20 de ani de la Hotel Confort. Dar mesajul lui Băsescu l-a uimit cel mai mult.

Candidatii la Presedintia Romaniei, Adrian Nastase din partea Uniunii PSD+PUR si Traian Basescu (foto) din partea Aliantei D.A. PNL-PD au participat la o emisiune electorala, gazdiuta de postul public de televiziune.

O să-ți spun un lucru pe care nu cred că l-am spus. Nici măcar, nu, nici măcar… nu în privat, dar public sigur nu. Colegii mei s-au strâns la Confort și discutau fără mine. Practic eu am intrat ulterior, m-au invitat ulterior. Stăteam și așteptam să intru acolo și la un moment dat aghiotantul meu, eu încă aveam aghiotant, eram președintele Camerei (Deputaților), mă cheamă și îmi dă un telefon și îmi spune la telefon este Traian Băsescu. Și Băsescu îmi spune la telefon atunci: Adriane, să știi că nu eu am făcut povestea asta. Bun, știa de tot linsajul mediatic, știa de presiune, știa de decizii. Decizia era ușor de prevăzut, într-un fel și chestiunile erau ușor de anticipat. Dar trebuie să recunosc că el, și cred că nu el s-a ocupat, adică interesele nu erau neapărat ale lui. Deși el pornise un alt atac care începuse încă din 2005 în legătură cu procesele respective, dar alte procese. Ăsta cu Mătușa Tamara, în sfârșit.
Românii, păcăliți de mitul „salvatorului". Năstase: Așteaptă să le rezolve problemele/S-au uitat la Băsescu, s-au uitat la Iohannis, nu le trece

