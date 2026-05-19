O să-ți spun un lucru pe care nu cred că l-am spus.

Nici măcar, nu, nici măcar… nu în privat, dar public sigur nu.

Colegii mei s-au strâns la Confort și discutau fără mine.

Practic eu am intrat ulterior, m-au invitat ulterior.

Stăteam și așteptam să intru acolo și la un moment dat

aghiotantul meu, eu încă aveam aghiotant, eram președintele Camerei (Deputaților),

mă cheamă și îmi dă un telefon și îmi spune la telefon este Traian Băsescu.

Și Băsescu îmi spune la telefon atunci:

Adriane, să știi că nu eu am făcut povestea asta.

Bun, știa de tot linsajul mediatic, știa de presiune, știa de decizii.

Decizia era ușor de prevăzut, într-un fel și chestiunile erau ușor de anticipat.

Dar trebuie să recunosc că el, și cred că nu el s-a ocupat,

adică interesele nu erau neapărat ale lui. D

eși el pornise un alt atac care începuse încă din 2005

în legătură cu procesele respective, dar alte procese.

