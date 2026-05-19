Scandal de corupție în Spania: Un aliat cheie din tabăra prim-ministrului Pedro Sánchez este acuzat de spălare de bani

Curtea Națională din Spania l-a pus sub acuzare, marți, pe fostul prim-ministru spaniol José Luis Rodríguez Zapatero pentru spălare de bani, trafic de influență și alte infracțiuni comise pentru salvarea financiară a companiei aeriene Plus Ultra cu fonduri publice, în valoare de 53 de milioane de euro, din partea statului spaniol.

Într-o declarație, Curtea a confirmat că ofițerii Unității de combatere a criminalității economice și fiscale din cadrul Poliției Naționale au efectuat o descindere la sediile fostului prim-ministru și că vor efectua percheziții și în clădirile a trei companii ale căror nume nu au fost dezvăluite. Curtea a dispus ca fostul lider al Partidului Socialist să depună mărturie pe 2 iunie, relatează Politico.

Zapatero a negat în mod constant că ar fi primit vreodată plăți de la Plus Ultra sau că ar fi comis vreo ilegalitate.

Acuzarea reprezintă o lovitură majoră pentru actualul prim-ministru Pedro Sánchez, care se confruntă cu o serie de înfrângeri în alegerile din regiunile cheie ale Spaniei. Deși fostul lider al Partidului Socialist, care a condus Spania între 2004 și 2011, nu a fost inițial unul dintre susținătorii principali ai lui Sánchez, el a devenit un aliat important în ultimii ani.

În timpul alegerilor naționale din Spania din 2023, Zapatero a făcut campanie în favoarea lui Sánchez. Sprijinul său a fost esențial după o prestație dezastruoasă în cadrul unei dezbateri, care i-a făcut pe mulți să se îndoiască de capacitatea prim-ministrului Sanchez de a rămâne la putere, și a contribuit, în cele din urmă, la mobilizarea „vechii gărzi”, care se arătase de mult timp sceptică față de Sánchez.

Punerea sub acuzare a lui Zapatero este fără precedent.

Deși alți prim-miniștri spanioli au fost chemați să depună mărturie în dosare de corupție, niciodată până acum un fost șef al guvernului țării nu a fost acuzat de o infracțiune atât de gravă.

