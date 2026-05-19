Atac masiv cu drone rusești asupra Ucrainei: locuințe distruse în Harkov, Krivoi Rog și regiunea Odesa. Mai multe persoane au fost rănite

Rusia a lansat în noaptea de luni spre marți un nou atac amplu cu drone asupra Ucrainei, lovind mai multe regiuni, inclusiv Harkov, Krivoi Rog și Odesa. Clădiri rezidențiale au fost avariate, incendii au izbucnit în urma impactului, iar mai multe persoane au fost rănite, potrivit autorităților ucrainene

În noaptea de 19 mai, forțele ruse au lansat un nou val de atacuri cu drone asupra mai multor orașe și regiuni din Ucraina. Autoritățile locale au raportat distrugeri ale unor locuințe, infrastructură afectată și victime în mai multe zone ale țării.

Printre regiunile vizate s-au numărat Odesa, Dnipropetrovsk, Harkov și zona Kievului, în timp ce apărarea antiaeriană ucraineană a anunțat că a interceptat o mare parte dintre țintele aeriene.

Regiunea Odesa: incendiu după impactul unei drone

Sudul regiunii Odesa a fost vizat de un atac masiv cu drone de tip kamikaze în cursul nopții. În districtul Izmail, o dronă a lovit o clădire folosită ca depozit, provocând pagube la acoperiș și la geamuri. În urma impactului, a izbucnit un incendiu, stins ulterior de echipele de intervenție.

Autoritățile au precizat că nu au existat victime.

Krivoi Rog și regiunea Dnipropetrovsk, lovite de zeci de atacuri

Regiunea Dnipropetrovsk a fost atacată de peste 20 de ori cu drone și artilerie, potrivit autorităților locale. Mai multe comunități din districtul Nikopol au fost lovite, inclusiv Marhaneț, Chervonohrihorivka, Pokrovske și Mirove.

O clădire administrativă și o locuință privată au fost avariate, iar un tânăr de 22 de ani a fost rănit și a primit îngrijiri medicale.

În districtul Samar, infrastructura comunității Pereshchepyne a fost afectată de un alt atac.

La Kryvyi Rih, orașul natal al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, drone de tip Shahed au lovit orașul în timpul nopții și în primele ore ale dimineții.

O femeie în vârstă de 41 de ani a fost rănită și a primit îngrijiri medicale, urmând să continue tratamentul în regim ambulatoriu. Potrivit informațiilor preliminare, aproximativ 10 clădiri rezidențiale au fost avariate, unele dintre ele fiind grav afectate.

Harkov: o locuință lovită direct, o persoană ar putea fi sub dărâmături

La primele ore ale dimineții, trupele ruse au atacat districtul Novobavarskîi din Harkov. Autoritățile au raportat un impact direct asupra unei locuințe private, iar echipele de salvare au avertizat că o persoană ar putea fi încă prinsă sub dărmături.

Operațiunea de căutare și salvare era în desfășurare marți dimineața.

Ulterior, administrația regională a precizat că o femeie de 73 de ani a prezentat o reacție de stres în urma atacului.

În timpul nopții, dronele rusești au lovit și districtele Kholodnohirskîi și Novobavarskîi din Harkov, unde au izbucnit incendii, peste 10 locuințe au fost avariate, iar două persoane au fost salvate. Soarta unei alte persoane rămâne necunoscută.

Pagube și în regiunea Kievului

În regiunea Kiev, efectele au fost raportate în districtul Brovary. Fragmente provenite de la o țintă aeriană doborâtă au avariat ușor balconul tehnic al unui bloc și două autoturisme.

Autoritățile locale au transmis că nu există victime.

Ucraina: 209 drone lansate într-o singură noapte

Potrivit forțelor aeriene ucrainene, Rusia a lansat, începând cu 18 mai, un total de 209 de drone de atac de tip Shahed, inclusiv versiuni cu propulsie cu reacție, precum și drone-capcană și de diversiune de tip Gerbera, Italmas și Parodiya.

Dronele au fost lansate din mai multe regiuni ale Rusiei, inclusiv Orel, Krusk, Briansk, Millerovo, Șatalovo și Primorsko-Ahtarsk, precum și din teritorii temporar ocupate din regiunea Donețk și din Crimeea.

Până la ora 08:30, apărarea antiaeriană ucraineană anunța că a interceptat sau neutralizat 180 de ținte aeriene în nordul, sudul și estul țării.

Autoritățile au raportat 27 de lovituri în 15 locații și căderea resturilor de drone în alte 5 zone, avertizând că atacul era încă în desfășurare, iar mai multe drone se aflau încă în spațiul aerian ucrainean.

