Blestemul Asia Express, un alt cuplu s-a separat după terminarea filmărilor: ”Au ieșit foarte multe lucruri la suprafață”

Emil Rengle a intrat în Asia Express alături de Alejandro Fernandez, partenerul alături de care formează un cuplu încă din 2023, cunoscut printr-o aplicație de dating. Traseul din cadrul competiției nu le-a testat doar limitele fizice, ci și relația. Dansatorul a povestit cum s-a schimbat relația lui după emisiune.

Trofeul Asia Express pare să vină și cu despărțiri. Dan Alexa și Cătălin Bordea au fost câștigători în cadrul competiției, însă ambii și-au pierdut soțiile imediat după ce s-au întors în România. Același lucru l-a pățit și Emil Rengle și logodnicul său Alejandro Fernandez, doar că povestea lor s-a terminat altfel.

Blestemul despărțirilor de la Asia Express nu a ocolit nici cuplul Emil Rengle – Alejandro Fernandez

Celebrul coregraf a povestit cum au stat despărțiți, dar și cum i-a fost salvată relația, pentu Cancan.ro.

CANCAN.RO: Cum a fost Asia Express pentru tine?

Emil Rengle: Asia Express a fost probabil că… Cea mai bună lecție de viață pe care am putut să o primesc vreodată. Pentru că, deși pare funny, amuzant, caterincă, ne înjurăm, ne împăcăm, concurs. Dar, de fapt, detaliile mici nu se văd la televizor și detaliile alea mici sunt exact momentele acelea în care te conectezi cu niște oameni dintr-o altă cultură, în care vezi că oamenii care n-au nimic sunt mai dăruitori decât oamenii care au. Îți dai seama că de multe ori trecem pe lângă oameni fără să-i ajutăm. Și când ești în o ipostază în care trebuie să fii ajutat, te pune pe gânduri, îți schimbă total felul în care vezi viața. E o lecție de viață, din punctul meu de vedere.

După emisiune au vrut să se separe

CANCAN.RO: Care au fost cele mai grele momente pentru tine? Sau care au fost momentele în care te-ai enervat foarte tare?

Emil Rengle: Păi, fiind o competiție și noi destul de competitivi, ne enervam în momentul în care nu ne ieșea vreo schemă sau nu găseam autostop.

Mai ales, frustrant este că în emisiunea asta poate să se schimbe orice situație într-o secundă. Acum ești pe primul loc, în 5 minute ești pe ultimul loc. Și cred că momentele frustrante au fost alea în care ne-am dezamăgit că, de fapt, nu ne găseam pe locurile în care ne așteptam să fim.

