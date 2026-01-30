Prima pagină » Diverse » Showbiz » Celebra actriță Catherine O’Hara a murit, la vârsta de 71 de ani. Era cunoscută mai ales pentru rolul mamei lui Kevin din seria „Singur acasă”

Celebra actriță Catherine O’Hara a murit, la vârsta de 71 de ani. Era cunoscută mai ales pentru rolul mamei lui Kevin din seria „Singur acasă”

30 ian. 2026, 20:52, Showbiz
Celebra actriță Catherine O’Hara a murit, la vârsta de 71 de ani. Era cunoscută mai ales pentru rolul mamei lui Kevin din seria „Singur acasă”

Catherine O’Hara, actrița cunoscută pentru rolurile din „Home Alone”, „Best in Show” și „Schitt’s Creek”, a murit, potrivit informațiilor apărute în presă. Avea 71 de ani, preia ProTV.

Actrița canadiană a decedat vineri, 30 ianuarie, informația fiind confirmată de managerul său pentru revista People. TMZ a fost prima publicație care a relatat despre deces.

Cauza morții nu este cunoscută în acest moment.

Catherine O’Hara a câștigat un premiu Emmy în 2020 pentru rolul din „Schitt’s Creek”, distincție care a venit la aproape patru decenii după primul său Emmy, obținut în 1982 pentru contribuțiile sale de scenaristă la emisiunea de comedie „SCTV Network 90”.

O’Hara, cunoscută și pentru aparițiile din „Beetlejuice”, „For Your Consideration” și „The Studio”, a fost premiată cu Emmy pentru cea mai bună actriță într-un rol principal într-un serial de comedie, pentru interpretarea personajului Moira Rose în „Schitt’s Creek” — matriarha extravagantă și exigentă a familiei, jucând alături de Dan și Eugene Levy și Annie Murphy.

Recomandarea video

Mediafax
Românii vulnerabili vor putea primi 1.200 de lei pe an pentru energie și gaze, iar furnizorilor li s-au promis 6 mld. lei la buget. Proiectul schemei care va înlocui plafonarea – SURSE
Digi24
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț care atacase o pasageră. Apoi a fost concediat
Cancan.ro
A murit canotoarea Florentina Filipovici, la doar 32 de ani 3 copii au rămas acum orfani de mamă 😢
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Adevarul
Banii ținuți la saltea își pierd din valoare. Cum îi poți proteja de inflație
Mediafax
Vremea până în martie: ANM anunță patru săptămâni cu temperaturi neobișnuite
Click
Educație de lux pentru copiii Andrei și ai lui Cătălin Măruță. Cât plătesc cei doi pentru școala Evei și a lui David
Digi24
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din gelozie de un conațional în Londra
Cancan.ro
Părinții ucigașului lui Mario din Cenei, DECĂZUȚI din DREPTURI! Unde va fi dus minorul de 13 ani și ce se va întâmpla cu el de azi înainte
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat formele perfecte: „Ca femeie, nu e ușor să îți accepți vârsta”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Un producător auto premium introduce lâna peste tot la interior. De ce a decis asta?
Descopera.ro
Secretul bine păstrat în România Primului Război Mondial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit că Inteligența Artificială învață mai bine atunci când „vorbește” cu ea însăși
ACTUALITATE Dubai va „pava” prima stradă din lume cu aur. Când va fi inaugurat proiectul „faraonic”
21:31
Dubai va „pava” prima stradă din lume cu aur. Când va fi inaugurat proiectul „faraonic”
NEWS ALERT Premierul Ilie Bolojan s-a încurcat în funcționarea Justiției. Întâi a comparat magistrații cu primarii, apoi s-a rătăcit în competențele constituționale ale CSM. La final, a spus: „nu sunt specialist”. Ce întrebare simplă l-a pus în dificultate pe Bolojan
21:31
Premierul Ilie Bolojan s-a încurcat în funcționarea Justiției. Întâi a comparat magistrații cu primarii, apoi s-a rătăcit în competențele constituționale ale CSM. La final, a spus: „nu sunt specialist”. Ce întrebare simplă l-a pus în dificultate pe Bolojan
SPORT Daniel Pancu, declarație incredibilă după ce CFR Cluj a învins Metaloglobus 4-2: „Să știți că de asta fac ca maimuța”
20:43
Daniel Pancu, declarație incredibilă după ce CFR Cluj a învins Metaloglobus 4-2: „Să știți că de asta fac ca maimuța”
INEDIT Inteligența Artificială trimite turiști în Neverland. Un articol scris cu AI a promovat o destinație inexistentă. Sucesul a fost fenomenal
20:39
Inteligența Artificială trimite turiști în Neverland. Un articol scris cu AI a promovat o destinație inexistentă. Sucesul a fost fenomenal
ULTIMA ORĂ Nici n-a adoptat bine toate pachetele de reformă, că Ilie Bolojan a mai anunțat una. După magistrați, atacă pensiile din zona de ordine publică și apărare. Polițiștii și militarii vor ieși la pensie mai târziu. Sunt vizate sute de mii de persoane
20:04
Nici n-a adoptat bine toate pachetele de reformă, că Ilie Bolojan a mai anunțat una. După magistrați, atacă pensiile din zona de ordine publică și apărare. Polițiștii și militarii vor ieși la pensie mai târziu. Sunt vizate sute de mii de persoane
INEDIT Harvard îi spune „următorul Einstein”. Nu are nici o tunsoare nebună, nici păr alb și nici nu este bărbat. Cine este Sabrina Gonzalez și ce face
19:55
Harvard îi spune „următorul Einstein”. Nu are nici o tunsoare nebună, nici păr alb și nici nu este bărbat. Cine este Sabrina Gonzalez și ce face

Cele mai noi

Trimite acest link pe