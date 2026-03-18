Românii se duc din ce în ce mai rar la doctor. Amână vizitele la medic pentru că nu își permit sau preferă să plătească în rate consultațiile

18 mart. 2026, 21:50, Actualitate
Mulți români nu își mai permit deja să meargă la doctor, astfel că amână vizitele la medic cât de mult pot. Astfel, conform unui sondaj realizat la comanda tbi bank, citat de Agerpres, opt din zece români spun că ar merge mai repede la doctor dacă ar putea plăti în rate, mai ales dacă este vorba de o intervenție stomatologică.

Pentru mulți, presiunea financiară influenţează momentul în care ajung la medic. Doar 13,7% din cei chestionați spun că se ocupă la timp de analize, controale sau tratamente, pe care nu le consideră urgente, în timp ce peste 42% recunosc că se gândesc frecvent la ce ar trebui să facă pentru prevenţie sau tratarea unor afecţiuni, dar amână… pentru „cândva”.

Românii ar apela la plata în rate în special pentru servicii medicale esenţiale. Peste 80% spun că s-ar ocupa mai rapid de sănătatea lor dacă ar avea posibilitatea să eşaloneze plata cheltuielilor medicale asociate, potrivit unui comunicat al băncii. Tratamentele stomatologice necesare sunt menţionate de 56,9% dintre respondenţi, investigaţiile medicale complexe de 55,1%, iar intervenţiile medicale recomandate de medic de 33,8%.

Iar nevoia de finanţare flexibilă vizează în primul rând servicii esenţiale, nu opţionale. Prin urmare, pentru mulţi români, lipsa banilor rămâne un obstacol major care influenţează momentul în care ajung la medic.

Astfel, 16,25% indică lipsa banilor drept principalul obstacol în îngrijirea sănătăţii, 20,6% o evaluează ca având o importanţă foarte mare, iar 30,75% o consideră un impediment de intensitate moderată.

„Vedem tot mai clar că, pentru mulţi români, sănătatea ajunge prea des pe lista de ‘cândva’, nu pentru că nu este importantă, ci pentru că presiunea financiară schimbă ordinea priorităţilor. Când costurile devin o barieră, oamenii amână controale, investigaţii sau intervenţii necesare, chiar dacă ştiu că decizia corectă ar fi să acţioneze la timp. Soluţiile de plată flexibilă pot face diferenţa dintre intenţie şi acţiune, oferind posibilitatea de a începe tratamentele atunci când este nevoie, nu atunci când situaţia financiară o permite”, spune Ionuţ Sabadac, VP Merchant Solutions, tbi bank, citat în prezentarea cercetării.

În faţa costurilor medicale, pacienții românii precizează că apelează în principal la economiile personale (43%), amână accesarea serviciilor medicale până când reuşesc să strângă banii necesari (38,5%) sau cer sprijinul familiei şi al prietenilor (18,9%).

De asemena, datele mai arată o deschidere clară către alternative care reduc presiunea financiară imediată: peste 76% dintre respondenţi nu resping ideea plăţii în rate pentru servicii medicale, ci o văd ca pe o soluţie care le-ar permite să acţioneze mai rapid atunci când au nevoie de îngrijire medicală.

Aproximativ 24% dintre români susțin că îşi prioritizează sănătatea indiferent de costuri, dar cei mai mulți dintre ei recunosc că amână anumite controale. Astfel, 36% declară că tind să amâne frecvent deciziile legate de sănătate, iar 25,5% spun că amână într-o anumită măsură, chiar dacă sunt conştienţi de importanţa prevenţiei. De partea cealaltă, doar aproape 10% dintre respondenţi afirmă că acţionează proactiv şi se ocupă din timp de sănătatea lor.

Așadar, lipsa soluţiilor de plată flexibile influenţează, într-un fel sau altul, decizia finală de a consulta un medic. Aproximativ 30,4% dintre români spun că această lipsă contribuie frecvent la amânarea vizitelor medicale, 24,5% afirmă că îi influenţează uneori, iar 25% spun că reuşesc să găsească soluţii indiferent de context.

Sondajul tbi bank a fost desfăşurat la începutul acestui an, la nivel naţional, prin platforma iVox, pe un eşantion total de 1.072 utilizatori de internet din România. Peste 54% dintre participanţi sunt de sex masculin, iar aproape 25% dintre respondenţi câştigă mai mult de 6.000 de lei net lunar.

