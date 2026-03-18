Mojtaba Khamenei a confirmat moartea ministrului iranian al informațiilor după ce l-a omagiat pe Ali Larijani

Mojtaba Khamenei, noul lider suprem iranian, l-a omagiat pe Ali Larijani, șeful consiliului de securitate ucis în bombardamentele de marți.

Liderul suprem a anunțat și decesul ministrului informațiilor, Esmaeil Khatib, cleric iranian. Născut în 1961, el a fost în funcția de ministru al Informațiilor din august 2021.

Peste 40 de oficiali iranieni au fost uciși de la începerea războiului din 28 februarie 2026, cu Ali Khamenei cap de listă.

Fiul său, despre care se spune că a fost rănit în bombardamente, a transmis numai două mesaje de când a fost ales în funcție, dar nu și-a făcut apariția în public.

„Fără îndoială, asasinarea unei astfel de personalităţi demonstrează importanţa sa şi ura duşmanilor islamului faţă de el. Orice sânge vărsat are preţul său, iar criminalii care i-au ucis pe aceşti martiri vor trebui să-l plătească în curând”, a declarat Mojtaba Khamenei.

