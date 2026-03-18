Scandalul bugetului atrage atenția peste ocean. Reuters avertizează că: „Coaliția României este sub presiune din cauza negocierilor pe buget”

18 mart. 2026, 21:37, Știri politice
Scandalul bugetului atrage atenția peste ocean. Reuters avertizează că: „Coaliția României este sub presiune din cauza negocierilor pe buget”

Coaliția de guvernare din România e pusă la încercare după ce PSD nu a reușit să impună ajutoare sociale și a amenințat că va bloca aprobarea finală a bugetului național pe 2026. Toate acestea ar putea pune în pericol supraviețuirea guvernului, conform Reuters

Coaliția de guvernare a fost nevoită să impună creșteri de taxe și reduceri ale cheltuilelilor statului pentru a reduce cel mai mare deficit bugetar din întreaga Uniune Europeană și pentru a preveni o posibilă retrogradare a ratingului de credit sub nivelul investițiilor. Măsurile Guvernului Bolojan au redus deficitul, însă au provocat tensiuni în Coaliție, au împins inflația în sus și au dus intrarea economiei românești în recesiune tehnică.

Agențiile de rating avertizează că stabilitatea coaliției va fi un factor important în evaluarea capacității României de a-și reduce deficitul bugetar. Războiul din Iran a amplificat intârzierile bugetare, iar administratorii datoriei românești au anulat deja 6 licitații de obligațiuni în ultimele săptămâni, scrie Reuters. Astfel, țara noastră va trece joi un nou test pe piețele financiare, când are loc o lcitație de obligațiuni, în aceeași zi în care parlamentarii urmează să voteze definitiv bugetul pe 2026.

România continuă să aibă cel mai mare deficit bugetar din UE

România are cel mai mare deficit bugetar din UE, iar bugetul pe 2026 vizează reducere deficitului de la 7,7% în 2025, la 6,2% din PIB. De asemenea, estimarea guvernului privind o creștere economică de 1%, pe care se bazează toate calculele de reducere a deficitului, este deja fragilă. În plus, războiul din Iran a crescut randamentele datoriei și prețurile la combustibili, inflația a urcat spre două cifre, iar economia României se află deja în recesiune tehnică.

Ce amenință stabilitatea coaliției

Dezbaterile din comisiile reunite de buget-finanțe s-au blocat în momentul în care a izbucnit un scandal privind votul pe amendamentul PSD privind acordarea unor ajutoare one-off pentru pensionarii cu venituri mici. Ședința a fost reluată la ora 15.00. La final, amendamentul PSD a fost repins de două ori la vot. Social-democrații au amenințat că vor boicota bugetul în totalitate dacă amendamentul nu este adoptat. Rămâne de văzut dacă votul final de mâine va mai avea loc, deși social-democrații au spus anterior că vor decide după aprobarea bugetului dacă vor mai rămâne la guvernare sau dacă îi vor împinge pe liberali să susțină un alt prim-ministru.

