Ciprian Șerban a găsit rezolvarea în scandalul bugetului: „Le dăm noi soluția. Să dea acești bani bătrânilor și celor aflați în suferință”

18 mart. 2026, 22:06, Știri politice
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a reacționat pe rețelele de socializare după blocajul din Parlament pe adoptarea bugetului de stat pe 2026. Oficialul spune că PNL și USR blochează alocarea unor fonduri care ar putea să ajungă la categoriile vulnerabile. 

Ciprian Șerban spune că PNL și USR se „cramponează” pentru un miliard de lei care, în opinia sa, pot ajunge la oamenii în nevoie. Ministrul Transporturilor spune că banii aceștia vor fi luați de la CNAIR prin Ordonanța 17/2026 adoptată în urmă cu câteva zile.

„Constat cu surprindere, ca să folosesc un termen rezonabil, că PNL – USR se cramponează de un miliard, bani care pot ajunge la oameni în nevoie, în condițiile în care, prin Ordonanța 17/2026, dată acum cateva zile, vor lua acești bani de la CNAIR; mai precis 50% din Rovinieta și viitorul sistem Toll Ro”.

De asemenea, oficialul spune că soluția este ca acești bani să fie redirecționați către bătrânii și oamenii aflați în suferință. Ministrul lansează și o serie de întrebări cu impact emoțional, iar la finalul mesajului critică blocajul politic și lipsa de consens pe tema măsurilor sociale.

„Le dăm noi soluția. Să dea acești bani bătrânilor și celor aflați în suferință. Oare cât putem să fim de indiferenți și reci? Oare ce este mai important ca viața unui om? Pentru asta ne luptăm, acum, în Parlament!!!”, a scris Ciprian Șerban pe Facebook. 

Reamintim că dezbaterile din comisiile reunite de buget-finanțe s-au blocat astăzi în momentul în care a izbucnit un scandal privind votul pe amendamentul PSD privind acordarea unor ajutoare „one-off” pentru pensionarii cu venituri mici.

