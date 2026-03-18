22:28 UPDATE: Reacția Qatarului Qatarul declară oficial comandamentul militar și de securitate iranian drept „persona non grata”. 21:11 UPDATE: Qatar denunță Iranul QatarEnergy a transmis că rachetele iraniene au nimerit în orașul industrial Ras Laffan, cauzând distrugeri și un incendiu la o rafinărie petrolieră. Echipajele de urgență au intervenit rapid. Nu au fost raportate victime. Qatarul a denunțat atacul iranian și a considerat acest act drept o escaladare, o amenințare directă la securitatea regională și o încălcare a suveranității. Ministerul de Externe a reiterat că Statul Qatarului va răspunde.

Arabia Saudită a anunțat că a interceptat patru rachete balistice iraniene care se îndreptau spre Riad.

Rachetele iraniene au fost distruse, iar rămășițele acestora au căzut în mai multe zone ale capitalei regatului.

Nu sunt raportate victime sau distrugeri, transmite Reuters. Nici organizarea reuniunii n-a fost afectată.

La aceasta vor participa reprezentanți din mai multe țări, inclusiv din Egipt, Iordania, Kuweit, Pakistan, Qatar, Siria, Turcia și Emiratele Arabe Unite.

Iranul a atacat miercuri seară și o rafinărie petrolieră din Qatar, provocând un incendiu în Ras Laffan.

Autorul recomandă: Vacanțele în Dubai au devenit un vis la propriu. Cât a ajuns să coste un zbor din cauza războiului și prin ce experiențe de coșmar trec turiștii