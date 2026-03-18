🚨 Iranul a atacat statele din Golf cu rachete balistice. Incendiu la o rafinărie petrolieră din Qatar / Qatar denunță atacul iranian

18 mart. 2026, 21:08, Știri externe
22:28

UPDATE: Reacția Qatarului

Qatarul declară oficial comandamentul militar și de securitate iranian drept „persona non grata”.

21:11

UPDATE: Qatar denunță Iranul

QatarEnergy a transmis că rachetele iraniene au nimerit în orașul industrial Ras Laffan, cauzând distrugeri și un incendiu la o rafinărie petrolieră.

Echipajele de urgență au intervenit rapid. Nu au fost raportate victime. Qatarul a denunțat atacul iranian și a considerat acest act drept o escaladare, o amenințare directă la securitatea regională și o încălcare a suveranității.

Ministerul de Externe a reiterat că Statul Qatarului va răspunde.

Arabia Saudită a anunțat că a interceptat patru rachete balistice iraniene care se îndreptau spre Riad.

Rachetele iraniene au fost distruse, iar rămășițele acestora au căzut în mai multe zone ale capitalei regatului.

Nu sunt raportate victime sau distrugeri, transmite Reuters.  Nici organizarea reuniunii n-a fost afectată.

La aceasta vor participa reprezentanți din mai multe țări, inclusiv din Egipt, Iordania, Kuweit, Pakistan, Qatar, Siria, Turcia și Emiratele Arabe Unite.

Iranul a atacat miercuri seară și o rafinărie petrolieră din Qatar, provocând un incendiu în Ras Laffan.

Sursa Foto: Hepta

Autorul recomandă: Vacanțele în Dubai au devenit un vis la propriu. Cât a ajuns să coste un zbor din cauza războiului și prin ce experiențe de coșmar trec turiștii

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOI Mojtaba Khamenei a confirmat moartea ministrului iranian al informațiilor după ce l-a omagiat pe Ali Larijani
21:54
Mojtaba Khamenei a confirmat moartea ministrului iranian al informațiilor după ce l-a omagiat pe Ali Larijani
ECONOMIE Friedrich Merz îndeamnă UE să folosească toate mijloacele posibile pentru a contracara supremația SUA
20:56
Friedrich Merz îndeamnă UE să folosească toate mijloacele posibile pentru a contracara supremația SUA
ANCHETĂ Containerul unui TIR a fost furat dintr-o parcare de pe o autostradă din Germania. Polițiștilor nu le-a venit să creadă ce încărcătură conținea
20:30
Containerul unui TIR a fost furat dintr-o parcare de pe o autostradă din Germania. Polițiștilor nu le-a venit să creadă ce încărcătură conținea
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua 19: Qatar și Arabia Saudită, atacate de Iran cu rachete. Ministerul de Externe din Qatar: „Ne rezervăm dreptul de a răspunde”
20:15
🚨 Lupte în Orient, ziua 19: Qatar și Arabia Saudită, atacate de Iran cu rachete. Ministerul de Externe din Qatar: „Ne rezervăm dreptul de a răspunde”
FLASH NEWS JD Vance vrea să viziteze Ungaria înainte de alegerile parlamentare, în semn de sprijin pentru Viktor Orbán
19:50
JD Vance vrea să viziteze Ungaria înainte de alegerile parlamentare, în semn de sprijin pentru Viktor Orbán
RĂZBOI Tulsi Gabbard, șefa serviciilor SUA, contrazice obiectivul operațiunii lui Trump: „Iranul nu a mai reluat îmbogățirea uraniului din iunie 2025”
19:35
Tulsi Gabbard, șefa serviciilor SUA, contrazice obiectivul operațiunii lui Trump: „Iranul nu a mai reluat îmbogățirea uraniului din iunie 2025”
SĂNĂTATE Românii se duc din ce în ce mai rar la doctor. Amână vizitele la medic pentru că nu își permit sau preferă să plătească în rate consultațiile
21:50
Românii se duc din ce în ce mai rar la doctor. Amână vizitele la medic pentru că nu își permit sau preferă să plătească în rate consultațiile
FLASH NEWS Scandalul bugetului atrage atenția peste ocean. Reuters avertizează că: „Coaliția României este sub presiune din cauza negocierilor pe buget”
21:37
Scandalul bugetului atrage atenția peste ocean. Reuters avertizează că: „Coaliția României este sub presiune din cauza negocierilor pe buget”
REACȚIE Dominic Fritz intervine în scandalul bugetului: „Acest blocaj al bugetului face parte dintr-o idee mai mare în care PSD caută alte majorităţi”
20:20
Dominic Fritz intervine în scandalul bugetului: „Acest blocaj al bugetului face parte dintr-o idee mai mare în care PSD caută alte majorităţi”
FLASH NEWS Kelemen Hunor, despre criza prețurilor la pompă: „Dacă combustibilul trece de 10 lei pe litru, atunci trebuie o intervenție”
19:49
Kelemen Hunor, despre criza prețurilor la pompă: „Dacă combustibilul trece de 10 lei pe litru, atunci trebuie o intervenție”
FLASH NEWS După blocajul din Parlament, ministrul de Finanțe nu poate spune când se va vota bugetul: „Suntem obligați de circumstanțe să găsim o soluție”
19:40
După blocajul din Parlament, ministrul de Finanțe nu poate spune când se va vota bugetul: „Suntem obligați de circumstanțe să găsim o soluție”
REACȚIE Miruță se avântă în scandalul bugetului: PSD a jucat la două capete: în Coaliție, dar și cu AUR/România merită mai mult decât această gargară ieftină
19:30
Miruță se avântă în scandalul bugetului: PSD a jucat la două capete: în Coaliție, dar și cu AUR/România merită mai mult decât această gargară ieftină

Cele mai noi

Trimite acest link pe