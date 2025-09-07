Prima pagină » Diverse » Showbiz » Cum arată și cu ce se ocupă acum Laura Andreșan, la mai bine de 16 ani de când a decis să se retragă din showbiz

07 sept. 2025, 13:45, Showbiz
Laura Andreșan, cunoscută pe vremuri ca Profa de Sex” și una dintre preferatele tabloidelor, s-a retras din showbiz în urmă cu mai bine de 16 ani.

Astăzi, la cei 43 de ani, ea este psiholog și afișeaază o imagine total diferită de cea din controversatul videoclip Muntele Venus”.

În ultimii 16 ani, de când a renunțat la aparițiile din tabloide și emisiuni de televiziune care îi exploatau latura sexuală, viața Laurei Andreșan s-a transformat complet. Ea s-a căsătorit, apoi a divorțat, a devenit mamă și a ales o carieră la care puțini s-ar fi gândit în perioada în care apărea foarte provocatoare în spațiul public.

Laura Andreșan era cunoscută, în trecut, drept Profa de Sex”. Aceasta a ales să se retragă din showbiz și să se concentreze pe carieră. A absolvit Facultatea de Psihologie, dar nu a început imediat să profeseze, deoarece a rămas însărcinată.

În anul 2008, Laura Andreșan s-a căsătorit cu Grasu XXL, iar în 2019 a devenit mamă, aducând pe lume o fetiță. Între timp, ea și-a descoperit adevărata vocație și a ales să devină psiholog pentru femei și mame.

„Am învățat am încredere în mine, să iert, accept, iubesc și iubesc, dar nu la modul nevrotic. Am mai învățat smerenia, recunosc mai am de lucru. Și, da!… Îl iubesc pe Freud!”, declara ea într-un interviu mai vechi.

Dar transformarea Laurei Andreșan se observă și în felul în care arată. Dacă, în trecut, era cunoscută pentru părul blond platinat și ținutele provocatoare, ea a ales acum un stil sobru și elegant, cu părul șaten și ținute decente, cu gust.

Însă, se pare că Laura Andreșan nu simte deloc lipsa tabloidelor și se concentrează acum pe cariera de psiholog, pe creșterea fiicei sale, dar și pe pasiunea pentru scris.

După ce s-a despărțit de Grasu XXL, la finalul anului 2020, Laura Andreșan s-a mutat la Brașov și și-a deschis propriul cabinet de consiliere psihologică.

„Are gașca ei de mămici, comunitatea ei din Brașov, cu care iese weekend de weekend la aer curat. Este interesat de tot ceea ce apare în străinătate despre psihologie, citește tratate, este la curent cu tot.

Ține ședințe de consiliere psihologică și online, unde abordează teme generale, probleme cu care femeile din ziua de astăzi se întâlnesc la tot pasul. Maternitatea a schimbat-o foarte mult pe Laura. Este foarte empatică, grijulie”, afirma, în urmă cu doi ani, o membră a comunității înființate de Andreșan.

