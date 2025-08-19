Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / Cât CÂȘTIGĂ pe vară din turism și cântări Mihai Trăistariu. ”Acolo voi simți la buzunar”

19 aug. 2025, 14:30, Showbiz
Cât câștigă pe vară din turism și cântări Mihai Trăistariu

Mihai Trăistariu, în vârstă de 47 de ani, a spus cât câștigă pe timpul verii din cântări și din tursim. Sumele nu sunt deloc de neglijat.

Mihai Trăistariu a cunoscut succesul în urmă cu ani, când făcea parte din trupa Valahia, una dintre cele mai de succes formații de pe scena artistică din România de la sfârșitul anilor ’90., după care a urmat o carieră solo.

A reprezentat cu succes România la Eurovision.  În 2006, Mihai Trăistariu a reprezentat România la concursul muzical internațional Eurovision și a reușit să se claseze pe locul patru în clasamentul final cu piesa ”Tornero”.

Mihai Trăistariu deține mai multe apartamente pe litoralul românesc, în Mamaia Nord, pe care vara le închiriază turiștilor. Artistul face bani frumoși pe timpul verii atât din spectacolele pe care le susține, cât și din turism.

Cât câștigă pe vară din turism și cântări Mihai Trăistariu. ”După ce plătesc dările la stat”

”Vara câștig cel mai mult, din turism câștig 30.000 de euro, după ce plătesc dările la stat, și cam tot atât, 30.000 de euro, iau din concerte. Nu am mărit onorariul, rămân pe 1.500 de euro, pentru un recital de 45 de minute, nu prea mă afectează pe mine creșterea TVA-ului, la spectacole. Mă afectează însă în afacerea cu apartamentele din Mamaia. Acolo voi simți la buzunar. Pentru că mereu fac investiții. De pildă, în toamnă, trebuie să cumpăr de vreo 5-6.000 de euro tot ce e nevoie, dezinfectăm, zugrăvim, cumpărăm alte lenjerii, prosoape, ca totul să fie nou și curat pentru noul sezon estival”, a declarat Mihai Trăistariu pentru click.ro.

Artistul a vorbit și despre pagubele pe care i le fac unii turiști care închiriază apartamentele lui:

”Cu turiștii sunt mereu aceleași probleme, cu pahare sparte, asta e, le trecem la consumabile, mai pleacă acasă cu câte un prosop în geantă, zic că l-au luat din greșeală. De-astea…(…) De anul viitor, schimbăm foaia. Le voi cere turiștilor să achite înainte toată suma integral în cont. Sunt mulți care se răzgândesc cu trei zile înainte și de unde să găsesc altă familie în loc în mijlocul lunii? Să găsească ei, nu să-mi facă mie pagubă”.

