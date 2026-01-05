Prima pagină » Actualitate » Simpatizanţii lui Călin Georgescu au început să vină. Fostul prezidenţiabil merge azi la controlul judiciar, la Poliţia Buftea

Simpatizanţii lui Călin Georgescu au început să vină. Fostul prezidenţiabil merge azi la controlul judiciar, la Poliţia Buftea

Luiza Dobrescu
05 ian. 2026, 09:12, Actualitate
Galerie Foto 8

Călin Georgescu merge luni să semneze controlul judiciar, la Poliţia Buftea. Acesta anunţă că va transmite un mesaj politicienilor, în urma impunerii noilor măsuri fiscale.

Vezi galeria foto
8 poze

UPDATE Simpatizanţii acestuia au început deja să vină şi scandează „Călin Gergescu este preşedinte!”

Ziua controlului judiciar a fost modificată din nou, deși inițial era programată pentru mâine, marți la ora 11.00, legal, zi liberă de la stat.

De asemenea,  în curând, judecătorii urmează să decidă dacă măsura controlului judiciar va fi menținută sau ridicată.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Mesajul lui Călin Georgescu după tragedia de la Crans Montana: „Să ne rugăm împreună pentru cei plecați dintre noi”

Mesajul lui Călin Georgescu în ajunul Anului Nou: „Vă iubesc mult, pentru că Dumnezeu vă iubește și mai mult.”

Recomandarea video

Citește și

AUTO Indicatorul rutier cu o săgeată și o bulină roșie care le dă bătăi de cap șoferilor. Unde se găsește și ce semnifică, de fapt
10:57
Indicatorul rutier cu o săgeată și o bulină roșie care le dă bătăi de cap șoferilor. Unde se găsește și ce semnifică, de fapt
ULTIMA ORĂ AUR blochează în instanță hotărârile consiliilor locale prin care se majorează taxele pe proprietate și pe automobile
10:56
AUR blochează în instanță hotărârile consiliilor locale prin care se majorează taxele pe proprietate și pe automobile
MESAJ Cum justifică avocata AUR decizia de a ataca numirile la CCR: ”Dacă sunt făcute cu încălcarea Constituției, ce garanție mai avem pentru drepturile noastre?”
10:52
Cum justifică avocata AUR decizia de a ataca numirile la CCR: ”Dacă sunt făcute cu încălcarea Constituției, ce garanție mai avem pentru drepturile noastre?”
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 821. Trump amenință și Iranul: „Va fi lovit foarte puternic”
10:38
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 821. Trump amenință și Iranul: „Va fi lovit foarte puternic”
ULTIMA ORĂ AUR solicită oficial autorităților statului să declare 2026 -„Anul Americii în România”, la 250 de ani de la Declarația de Independență a SUA
10:18
AUR solicită oficial autorităților statului să declare 2026 -„Anul Americii în România”, la 250 de ani de la Declarația de Independență a SUA
TURISM Orașul european în care 8 din 10 turiști sunt români. Trecerea graniței e mai facilă, după intrarea în Schengen. „E scris în limba română peste tot”
10:07
Orașul european în care 8 din 10 turiști sunt români. Trecerea graniței e mai facilă, după intrarea în Schengen. „E scris în limba română peste tot”
Mediafax
Vrei să locuiești gratuit în Grecia? O insulă caută voluntari pentru îngrijirea pisicilor
Digi24
VIDEO Zelenski, reacție virală după atacul din Venezuela. Președintele ucrainean a izbucnit în ras și i-a făcut o sugestie lui
Cancan.ro
Cât costă treningul purtat de Nicolas Maduro când a fost capturat. NU se mai găsește în magazine!
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Adevarul
Cum îți cresc pensia punctele de stabilitate: ce sunt și cine beneficiază de ele în 2026
Mediafax
Ninge la Sinaia și în Poiana Brașov: ce instalații funcționează și ce rămâne închis pentru turiști
Click
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Digi24
Haos în Bulgaria după trecerea la euro. Oamenii s-au trezit că, deși vor să plătească în euro, sunt refuzați de comercianți
Cancan.ro
Dan Petrescu dezminte zvonurile! Antrenorul nu suferă de cancer, de fapt: 'Totul este în regulă!'
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Trebuie să plătească peste 100.000 de dolari pentru că a parcat neregulamentar în propria curte
Descopera.ro
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce s-a prăbușit Imperiul Roman?

Cele mai noi