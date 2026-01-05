Călin Georgescu merge luni să semneze controlul judiciar, la Poliţia Buftea. Acesta anunţă că va transmite un mesaj politicienilor, în urma impunerii noilor măsuri fiscale.

UPDATE Simpatizanţii acestuia au început deja să vină şi scandează „Călin Gergescu este preşedinte!”

Ziua controlului judiciar a fost modificată din nou, deși inițial era programată pentru mâine, marți la ora 11.00, legal, zi liberă de la stat.

De asemenea, în curând, judecătorii urmează să decidă dacă măsura controlului judiciar va fi menținută sau ridicată.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Mesajul lui Călin Georgescu după tragedia de la Crans Montana: „Să ne rugăm împreună pentru cei plecați dintre noi”

Mesajul lui Călin Georgescu în ajunul Anului Nou: „Vă iubesc mult, pentru că Dumnezeu vă iubește și mai mult.”