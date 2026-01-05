Bucureștiul în top 10 cele mai accesibile destinații în 2026. Cu ce orașe e comparată capitala României

Bucureștiul se regăsește într-un clasament recent al celor mai accesibile destinații urbane din Europa pentru city break-uri în 2026, realizat de publicația The Independent, care confirmă trendul de creștere a interesului pentru orașele cu costuri reduse de călătorie și trai.

În topul celor mai ieftine orașe europene de vizitat într-o vacanță scurtă, Bucureștiul ocupă locul 4, fiind plasat pe baza unui algoritm care ia în calcul costurile medii la mese, băuturi, transport public și hoteluri, dar și recomandările pentru perioadele cele mai ieftine de zbor și sejur.

Bucureștiul în top 10 cele mai accesibile destinații în 2026

Potrivit sursei citate, orașele din Europa de Est oferă în continuare cel mai bun raport calitate-preț pentru turiștii care vor să descopere o destinație bogată cultural fără un buget ridicat. Bucureștiul, capitala României, a fost menționat alături de alte centre urbane care combină atracții turistice autentice cu prețuri atractive la restaurante și evenimente, precum și opțiuni de transport și cazare accesibile.

Pe primul loc în clasament se află Sarajevo, capitala Bosniei și Herțegovinei, recunoscută pentru costurile reduse la mese tradiționale, cafea și transport urban, cât și pentru panorama culturală ce include piețe istorice și muzee cu tarife modeste. Urmează Sofia (Bulgaria), un oraș compact care permite explorarea gratuită a unor monumente istorice, și Braga (Portugalia), o destinație mai puțin cunoscută, dar apreciată pentru prețurile mici și oferta gastronomică.

În același top al celor 10 cele mai accesibile destinații europene pentru city break, alte orașe care completează ierarhia includ Cracovia (Polonia), Tirana (Albania), Sevilla (Spania), Budapest (Ungaria), Catania (Italia) și Salonic (Grecia), toate oferind experiențe turistice variate la costuri sub media orașelor vest-europene.

Orașele din Europa de Est rămân printre cele mai bune opțiuni de city break pentru bugete reduse, în contextul în care în metropole precum Paris, Londra sau Stockholm costurile de zbor și cazare continuă să crească semnificativ.

Foto: Social-media.

