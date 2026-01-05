Inedit. Statul în care ziua de 31 decembrie nu mai există, iar Revelionul nu mai este celebrat

Un stat a renunțat, oficial, la ziua de 31 decembrie, iar Revelionul nu mai este celebrat. Este vorba despre o mică națiune insulară din Pacific care are o suprafață de 320 de kilometri pătrați. Vezi povestea ei mai jos, în articol.

Pentru o națiune insulară, care este împărțită de linia internațională de schimbare a datei, Revelionul a fost eliminat complet. Insulele din Pacific sunt primele care își iau rămas bun de la anul vechi, iar printre ele se află și Atolul Kiritimati (parte din Republica Kiribati) în care există mai multe fusuri orare, arată Mediafax.

Kiribati este formată din 33 de insule de corali și se află între Hawaii și Australia. Kiribati are 134.518 locuitori, potrivit datelor din 2024.

Pentru a nu mai exista un decalaj considerabil între zone, atunci când vine vorba despre trecerea în noul an, a fost luată o decizie. Și anume, să se renunțe la data de 31 decembrie, iar Revelionul să nu mai fie celebrat precum în alte state.

Ziua de 31 decembrie nu mai există în insulele Phoenix și Line (Pacific)

Anterior, Republica Kiribati era împărțită în 3 fusuri orare, după cum urmează:

Insulele Gilbert – în UTC+12;

Insula Phoenix – în UTC−11;

Insula Line – în UTC-10.

Un astfel de decalaj ajunsese chiar și la 23 de ore, ceea ce a însemnat și probleme la datare.

Pentru ca o astfel de problemă să nu mai existe, s-a luat o decizie radicală. Și anume, mutarea liniei de schimbare a datei, până la finalul lui 1994. În acest sens, granița a fost deplasată spre est, iar toate insulele au, acum, aceeași dată. Ziua de 31 decembrie a dispărut complet, pe Insulele Line și Phoenix.

