Se caută director la Apele Române. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă o premieră: „Proces de selecție transparent”

Ministerul Mediului anunţă cu mare pompă „declanșarea, în premieră, a unui proces de selecție transparent pentru ocuparea funcției de director general al Administrației Naționale „Apele Române”, marcând o schimbare fundamentală de abordare în modul de numire a conducerii uneia dintre cele mai importante instituții din domeniul gospodăririi apelor din România.”

„Pentru prima dată, numirea viitorului director general ANAR se realizează printr-un demers deschis, public și fundamentat pe competență și integritate, după o perioadă îndelungată în care conducerea instituției a fost stabilită prin numiri eminamente politice, în care criteriile profesionale și de integritate au fost secundare susținerii din partea politicienilor”, transmite Ministerul Mediului.

„Administrația Națională «Apele Române» a fost, de-a lungul anilor, afectată de scandaluri publice repetate, care au erodat încrederea cetățenilor și au slăbit capacitatea instituției de a-și îndeplini misiunea. Este momentul unei schimbări reale. România are nevoie de o reformă profundă a sistemului de gospodărire a apelor, după decenii de investiții insuficiente și de decizii luate fără o viziune coerentă. Prin acest proces deschis și riguros, ne propunem să identificăm un profesionist care să aibă competența, integritatea și autoritatea necesare pentru a conduce ANAR într-o etapă critică pentru siguranța hidrologică a țării”, a declarat ministra mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu.

Selecţia se va face în urma unui proces care presupune înregistrarea și publicarea interviurilor, „pentru a asigura responsabilitate publică și un standard ridicat de credibilitate instituțională”.

Candidații vor fi intervievați de o comisie formată din experți cu recunoaștere internațională în domeniul gestionării apelor, cu experiență relevantă în politici publice, infrastructură hidrotehnică, managementul riscului la inundații și adaptare la schimbările climatice, mai spun cei de la Mediu.

Ce condiţii trebuie să bifeze candidatul ideal

Pentru a putea participa la interviu, candidații vor transmite un dosar care să conțină următoarele documente:

copie digitală a actului de identitate;

documente care atestă experiența profesională în domeniul apelor, inclusiv experiența academică, dacă este cazul;

certificat de cazier judiciar din care să rezulte lipsa unor condamnări pentru fapte de corupție sau trafic de influență;

o scrisoare de intenție de max. 500 de cuvinte (3000 caractere) care să prezinte succint viziunea managerială și principalele 3 – 5 măsuri de reformă instituțională pe termen scurt, mediu și lung.

Dosarele vor fi transmise până la 12 ianuarie 2026, la adresa de e-mail: [email protected].

În situația în care anumite documente solicitate nu pot fi depuse la acest termen din motive care țin de emiterea lor de către instituții publice, candidații pot transmite dovada solicitării acestora.

Interviurile vor avea loc în perioada 14–16 ianuarie 2026.

„Da, profesionalismul este baza solidă pe care vom construi în domeniul gospodăririi apelor. Se poate”, a mai spus Diana Buzoianu.

