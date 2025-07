FOTO / Ce spune Marius Moga despre FIICA sa. ”Experimentează cu tot felul de direcții”

În plan personal, Marius Moga are familie fericită alături de soția sa, Bianca Lăpuște, și de fiica lor, Maria. Despre fetița lui a oferit Marius Moga amănunte într-un interviu pentru revista Viva.

Ce spune Marius Moga despre fiica sa. ”Încearcă toate direcțiile și cred că este vârsta potrivită pentru a-ți permite să te imaginezi orice în viață”

”Cel mai adesea ne jucăm, asta facem cel mai bine împreună, sau construim tot felul de proiecte, chiar și proiecte muzicale. Am început niște melodii amândoi și, încet-încet, începe să-i placă să compună muzică. Am auzit-o de curând compunând o piesă de despărțire și am întrebat-o de cine se desparte și mi-a zis: „Tati, nu înțelegi, e doar o melodie, nu mă despart de nimeni. Ce, tu te desparți de fiecare dată când scrii o piesă de despărțire? Nu”. Încerc să-i pasez niște lecții de viață pe care le-am primit crescând în mediul ăsta creativ și fără să-i tai elanul de a experimenta singură. Adică nu pot să-i arăt doar trailer-ul și să-i spun că nu mai are rost să mai vadă filmul, pentru că nu funcționează. Dar, probabil, cele mai importante două lucruri pe care încerc mereu să i le transmit sunt: să aibă mereu încredere în ea, că e forța ei invizibilă, și să nu se dea bătută niciodată”, a spus Marius Moga despre fiica sa, Maria.

”Experimentează cu tot felul de direcții, de la modă, design vestimentar, până la cântat. Cu alte ocazii, ne-a zis că i-ar plăcea să aibă un restaurant. Încearcă toate direcțiile și cred că este vârsta potrivită pentru a-ți permite să te imaginezi orice în viață. Eu m-am hotărât serios că vreau să fac producție muzicală abia la 12 ani, după ce, inițial, voiam să fiu regizor și multe alte meserii, așa că îi lăsăm și ei timpul necesar să se descopere”, a mai explicat artistul.