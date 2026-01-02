Prima pagină » Actualitate » Cristi Borcea a sacrificat peste 10 porci de Crăciun și Revelion: „E un subiect sensibil”

02 ian. 2026, 07:41, Actualitate
Cristi Borcea a vorbit despre perioada sărbătorilor de iarnă, inclusiv despre pregătirile făcute pentru mesele de Crăciun și Revelion.

Fostul acționar de la Dinamo a recunoscut că are o familie numeroasă, iar organizarea pregătirilor a început cu mult înainte de finalul lui 2025.

Unde a făcut Cristi Borcea sărbătorile

Cristi Borcea și-a petrecut sărbătorile de iarnă la munte, alături de copii și soție. Fostul patron al echipei din Ștefan cel Mare a făcut o declarație „extravagantă”. Pentru mesele de sărbători, pregătirile au fost pe măsura membrilor familiei. El a declarat că încă din noiembrie a început aprovizionarea și că, în total, a sacrificat peste 10 porci pentru perioada Crăciunului și a Revelionului.

El a recunoscut că excesele din ultimele luni nu au fost prea sănătoase și că sportul l-a ajutat să își mențină greutatea sub control. După zilele pline de preparate tradiționale, începutul de an a venit, spune el, cu o revenire la un regim mai echilibrat, cu salate sau paste.

„Ne bucurăm că suntem aproape toată familia la munte. Noiembrie și decembrie au fost un subiect sensibil pentru mine. Dacă nu făceam sport cred că depășeam 100 de kilograme. Am tăiat, cred, peste zece porci. Cred că am început din noiembrie sărbătorile. Astăzi suntem pe salate și pe paste”, a declarat Cristi Borcea, pentru AS.

Cristi Borcea are 9 copii cu 4 femei

Borcea a fost însurat de trei ori și are nouă copii, unul fiind făcut într-o relație extraconjugală. Cu prima sa soție, Mihaela, fostul patron al lui Dinamo are un băiat, Patrick, şi gemenii Antonia şi Angelo. Cu a doua soţie, Alina Vidican, are alți doi copii: George Alexandru şi Gloria. De asemenea, Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împreună 3 copii: Milan și gemenele Indira și Rania. Milionarul român mai are o fetiță, Carolyn, din relația cu Simona Voiculescu.

„Am fost mereu cu cine mi-am propus. Dar, m-am liniștit. Nu am fost liniștit înainte, până să mă căsătoresc acum cu Valentina. Atunci aveam altă vârstă, ieșeam. Păi, când eram cu Alina sau cu Mihaela, tot ce mi-a plăcut ochiului… am mers. Da, și când eram căsătorit. Erau conjunctura, natura și poziția mea de cum eram atunci. Eram în toate discotecile, barurile”, spunea Borcea, acum doi ani, la podcastul lui Viorel Grigoroiu.

Cele mai noi