Nicolás Maduro, președintele Venezuelei și moștenitorul lui Hugo Chávez. Cine este omul care îi testează limitele lui Donald Trump

De la volanul unui autobuz la palatul prezidențial din Caracas, Nicolás Maduro continuă să atragă atenția întregii scene mondiale. Succesor al lui Hugo Chávez, Maduro a devenit liderul Venezuelei într-un moment de criză profundă, iar parcursul său politic a fost marcat de controverse, tensiuni și decizii care au schimbat destinul țării.

Parcursul politic al lui Nicolás Maduro, de la șofer de autobuz la apropiat al lui Hugo Chávez

Înainte de a intra în politică, Maduro a lucrat ca șofer de autobuz pentru compania publică de transport din Caracas. Mai târziu, acesta s-a remarcat ca lider al sindicatului lucrătorilor din transporturi în anii 1990, poziție care i-a servit drept trambulină în lumea politică.

Maduro a fost un susținător loial al lui Hugo Chávez încă din anul 1992, odată cu tentativa eșuată de lovitură de stat a acestuia. La acel moment, Maduro și viitoarea sa soție, avocata Cilia Flores, au militat activ pentru eliberarea lui Chávez din închisoare, lucru care s-a întâmplat abia în anul 1994.

Nu doar că a facilitate eliberarea lui Chávez din închisoare, dar a fost și unul dintre fondatorii mișcării A Cincea Republică, partidul care l-a adus pe Chávez la putere în 1998. De atunci, pe parcursul a celor 14 ani de mandat ai lui Chávez, Maduro a ocupat funcții cheie în Venezuela, precum președinte al Adunării Naționale sau Ministru de Externe, fiind considerat un executant fidel care nu a încercat niciodată să-l eclipseze pe liderul său.

Maduro, moștenitorul lui Hugo Chávez

În ultimii ani de viață ai lui Chávez, când acesta se lupta cu cancerul, Maduro a fost unul dintre puținii apropiați care l-au însoțit constant la tratamentele din Cuba, lucru care a întărit legătura dintre președintele bolnav și Maduro. Într-un discurs televizat istoric, înainte de ultima sa intervenție chirurgicală, Chávez l-a numit oficial pe Maduro drept succesorul său și le-a cerut venezuelenilor să îl voteze pe pe acesta dacă el nu s-ar mai întoarce la putere.

După moartea lui Chávez în martie 2013, Maduro și-a construit întreaga imagine politică în jurul legăturii cu mentorul său, unde s-a autointitulat deseori „apostolul” sau „fiul” lui Chávez pentru a-și legitima guvernarea în fața crizei economice.

După decesul fostului șef al statului, Maduro a câștigat alegerile prezidențiale din aprilie 2013 la o diferență mică, de doar 50,6% din voturi. Guvernarea sa a fost marcată de crize economice severe, proteste masive și acuzații de fraudă electorală la scrutinele ulterioare din 2018 și 2024.

Pe 10 ianuarie 2025, Nicolás Maduro a depus jurământul pentru un al treilea mandat prezidențial, în ciuda faptului că numeroase state și organizații internaționale nu îi recunosc legitimitatea democratică după alegerile controversate din 2024.

În prezent, deși s-a distanțat de stilul carismatic al lui Chávez, Maduro continuă să invoce „Moștenirea Bolivariană” a acestuia pentru a menține controlul asupra structurilor statului și a sprijinului popular rămas.

Regimul actual de la Caracas este definit de o izolare tot mai mare și de o situație internă dezastruoasă. Sub conducerea lui Maduro, Venezuela a suferit o hiperinflație extremă și o scădere dramatică a producției de petrol, care au dus la o sărăcie generalizată unde mulți cetățeni trăiesc cu mai puțin de un dolar pe zi.

Conflictul lui Donald Trump cu Nicolás Maduro

Conflictul dintre Donald Trump și Nicolás Maduro a atins cote alarmante în 2025, fiind marcat de o escaladare militară și economică de amploare în regiunea Caraibilor. Deși Statele Unite au impus de jure sancțiuni asupra petrolului venezuelean acum mult timp, odată cu sechestrarea petrolierelor pe mare, Washingtonul a recurs de facto la sancțiuni. Practic, Trump a ordonat guvernului SUA să aplice cu strictețe sancțiunile împotriva Venezuelei, unele dintre ele fiind în vigoare de ceva vreme. Spre deosebire de campania de atacuri aeriene asupra ambarcațiunilor, pe care mulți experți o consideră ilegală, există o bază legală solidă pentru confiscarea petrolierelor.

Forțele americane au capturat cel puțin trei petroliere venezuelene în decurs de două săptămâni, iar în paralel desfășoară lovituri împotriva ambarcațiunilor suspectate de trafic de droguri, provocând aproximativ 100 de decese în operațiuni desfășurate în Caraibe și Pacific. Mai mult, administrația Trump a desemnat guvernul de la Caracas drept Organizație Teroristă Străină în luna decembrie și l-a acuzat pe Maduro că conduce un cartel de droguri.

Ce interese are Trump în Venezuela

Pe lângă obiectivele declarate în repetate rânduri de combatere a traficului de droguri și a migrației, Donald Trump are în vedere și recuperarea activelor americane ale ExxonMobil sau ConocoPhillips care au fost naționalizate forțat în trecut de guvernul naționalist de la Caracas. Trump a amenințat că va menține presiunea asupra guvernului lui Maduro „până când vor returna Statelor Unite ale Americii tot petrolul, terenurile și alte active pe care ni le-au furat anterior”.

Istoria companiilor petroliere americane în Venezuela

Se pare că Trump s-a referit la o decizie din 2007 a predecesorului lui Maduro, antiimperialistul Hugo Chávez, de a naționaliza diverse proiecte petroliere deținute de străini. Giganții petrolieri americani Exxon Mobil și ConocoPhillips au fost dați afară din țară după ce au refuzat să permită companiei naționale de petrol a Venezuelei, Petróleos de Venezuela, să achiziționeze acțiuni majoritare în operațiunile lor din Venezuela.

Venezuela își naționalizase anterior industria petrolieră în 1976, când președintele de atunci, Carlos Andres Perez, a promis că va exercita un control mai mare asupra resurselor țării sale, marcând o schimbare semnificativă în politica energetică a Venezuelei după decenii de acceptare a investițiilor străine.

și Mobil au fost nevoite să renunțe la pachetele majoritare din propriile proiecte la acea vreme. Mai multe companii petroliere americane și-au reluat operațiunile în Venezuela în anii 1990, după ce economia țării a început să se prăbușească, iar veniturile din petrol au fost considerate esențiale pentru revitalizare

Petrolul, principala sursă de venit a regimului Maduro

Singura modalitate ca Maduro să facă profit din vânzarea de petrol este pe piața neagră și pentru asta, Maduro trebuie să vândă Chinei, lucru îngreunat de noua blocadă economică. Aproximativ 80% din petrolul Venezuelei merge în prezent către China, cel puțin 15% merg către SUA prin intermediul societății mixte Chevron, iar restul merge către Cuba.

După blocada impusă de SUA, vânzarea de petrol este îngreunată și, prin urmare, sursa de venit pentru regimul de la Caracas este diminuată. Este posibil ca această politică a administrației Trump să creeze mai multe probleme pentru SUA decât pentru Venezuela. Deși situația economică este precară, tăierea principalei surse de venit a Venezuelei nu face decât să mărească gradul de sărăcie și să sporească migrația.

