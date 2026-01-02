2 Ianuarie, calendarul zilei: Ion „Liță” Dumitru împlinește 76 de ani, Sanda Ladoși 56. Laura Cosoi face 44 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 2 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Ion “Liță” Dumitru este considerat unul dintre cei mai importanți jucători din istoria fotbalului românesc, fiind declarat “Fotbalistul român al anului de două ori”, în 1973 și 1975. S-a născut pe 2 ianuarie 1950 în București și a evoluat în principal ca mijlocaș ofensiv, fiind cunoscut pentru tehnica sa şi viziunea de joc. Şi-a început cariera la cluburi mici, dar și-a consolidat statutul jucând pentru Rapid București și Steaua București, unde a câștigat mai multe titluri și a contribuit la performanțele cluburilor în competițiile interne și europene. A fost, de asemenea, un jucător important pentru echipa națională a României, participând la meciuri de calificare și turnee internaționale, unde s-a remarcat prin inteligență tactică și pase decisive. După retragerea din activitatea de jucător, a activat și ca antrenor, împărtășind experiența sa și contribuind la dezvoltarea tinerelor talente.

Sanda Ladoși, născută pe 2 ianuarie 1970 în orașul Târgu Mureș, este o cântăreață română apreciată pentru vocea puternică și expresivitatea interpretărilor. Și-a început cariera muzicală în anii ‘90, când a participat la diverse festivaluri naționale și concursuri de muzică, câștigând treptat recunoaștere și popularitate. Cea mai mare expunere internațională a obținut-o în 2004, când a reprezentat România la Concursul Eurovision cu piesa I Admit. De-a lungul carierei, a lansat numeroase single-uri și albume de succes, acoperind genuri precum pop, pop-rock și muzică dance, și a colaborat cu artiști și producători importanți din România. A participat la diverse proiecte muzicale și show-uri TV, consolidându-și statutul de artist complet. În ultimii ani, a trecut printr-o transformare surprinzătoare în carieră, dedicându-se acrobaticii de circ și cascadoriilor pe motocicletă.

Laura Cosoi, născută pe 2 ianuarie 1982 în Iași, este actriță, prezentatoare și personalitate media. Și-a început cariera în anii 2000, jucând în seriale și filme românești, iar mai târziu a devenit prezentatoare la diverse emisiuni TV. Pe lângă activitatea artistică, s-a implicat și în proiecte de lifestyle, gătit și sănătate, dezvoltând o prezență puternică în mediul online prin bloguri și rețele sociale. Este recunoscută pentru stilul său elegant, naturalețea în fața camerelor și implicarea în campanii sociale și de promovare a unui stil de viață sănătos. De asemenea, a participat la evenimente culturale și caritabile, fiind apreciată și pentru atitudinea pozitivă și implicarea sa activă în comunitate.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1816: Anastasie Fătu 🇷🇴🌿 fondatorul Grădinii Botanice din Iași

🎂1902: Corneliu Georgescu 🇷🇴🗣 avocat și politician, membru fondator al Mișcării Legionare

🎂1903: Kane Tanaka 🇯🇵👩🏼‍🦳 supercentenară care, până la moartea ei, la 119 ani și 107 zile, a fost cea mai longevivă persoană în viață. A doua cea mai longevivă persoană din toate timpurile

🎂1920: Isaac Asimov 🇷🇺✒️ cunoscut mai ales pentru lucrările sale SF și pentru cărțile de popularizare a științei. Cea mai faimoasă lucrare este seria Fundația, pe care a combinat-o mai târziu cu două alte serii ale sale, seria Imperiului Galactic și seria Roboților. A scris și romane polițiste și fantasy, precum și o mare cantitate de lucrări non-ficțiune

🎂1933: Ion Băieșu 🇷🇴✒️ scriitor, dramaturg și autor de scenarii pentru tv și film. A lansat celebrul cuplu comic Tanța și Costel, în interpretarea a doi mari actori români, Coca Andronescu și Octavian Cotescu

🎂1950: Ion „Liță” Dumitru 🇷🇴⚽️ a jucat în echipa națională de fotbal a României la Campionatul Mondial de Fotbal din Mexic, 1970; unul dintre cei mai buni fotbaliști români fiind declarat Fotbalistul român al anului de două ori, în 1973 și 1975

🎂1967: Basile Boli 🇫🇷⚽️

🎂1967: Tia Carrere 🇺🇸🎬 a devenit cunoscută prin rolurile jucate în filmele Wayne’s World și Relic Hunter

🎂1968: Cuba Gooding Jr. 🇺🇸🎬 Oscar rol principal – Jerry Maguire (1996)

🎂1969: Christy Turlington 🇺🇸💃🏻 fotomodel cunoscut pentru colaborarea cu Calvin Klein în perioada 1987-2014

🎂1970: Sanda Ladoși 🇷🇴🎤 cântăreață și, în ultimii ani, acrobată de circ și motociclistă acrobată

🎂1976: Paz Vega 🇪🇸🎬 Sex and Lucia (2001), Spanglish (2004), 10 Items or Less (2006), Cat Run (2011)

🎂1980: Florin Bratu 🇷🇴⚽️

🎂1982: Laura Cosoi 🇷🇴📺

🎂1983: Kate Bosworth 🇺🇸🎬

Decese 🕯

🕯️2004: Mihai Ivăncescu 🇷🇴⚽️ a jucat în echipa națională de fotbal a României la Campionatul Mondial de Fotbal din Mexic, 1970

🕯️2011: Pete Postlethwaite 🇬🇧🎬 A interpretat 100 de roluri în cinematografie, în cei 64 de ani de viață. Alien 3 (1992), The Last of The Mohicans (1992), The Usual Suspects (1995), Jurasic Park (1993), The Constant Gardener (2005), Inception (2010), The Town (2010)

🕯️2022: Traxamillion 🇺🇸💽 producător de hip hop. În 2017, a fost diagnosticat cu „o formă rară de cancer”. A murit din cauza bolii, la vârsta de 42 de ani

Calendar 🗒

🗒533: Mercurius devine Papa Ioan al II-lea, primul papă care adoptă un nou nume după ce este ales

🗒1492: Capitularea Granadei, asediată din 1481, marchează sfârșitul Reconquistei – lupta spaniolilor pentru eliberarea de sub ocupație arabă, Muhammad al XI-lea, comandantul ultimei fortărețe arabe din Spania, s-a predat regelui Ferdinand al II-lea și reginei Isabela I

🗒1529: Radu de la Afumați, domn al Țării Românești, a fost ucis împreună cu fiul său, Vlad, la Râmnicu Vâlcea

🗒1784: La Sibiu apare Siebenbürger Zeitung, primul ziar de pe teritoriul actual al României

🗒1843: La Dresda, are loc premiera operei „Olandezul zburător” de Richard Wagner

🗒1853: Ia ființă „Școala de mică chirurgie”, instalată lângă spitalul Filantropia, București

🗒1929: SUA și Canada au adoptat un plan de protejare a cascadei Niagara

🗒1939: Adolf Hitler este desemnat ca fiind Omul anului de către revista americană Time

🗒1942: Armata japoneză a ocupat Manila (Filipine)

🗒1945: Orașul Nürnberg din Germania este bombardat puternic de forțele Aliate

🗒1959: Este lansată sonda spațială sovietică Luna 1, care a ajuns la Lună și a orbitat în jurul Soarelui. Este prima sondă care depășește câmpul gravitațional al Pământului

🗒1990: România: Ia ființă Asociatia Foștilor Deținuți Politici (AFDP)

🗒1995: Aeroportul Paris-Orly este deschis pentru cursele aeriene din Europa

