Studiile universitare la pensie. Se ia sau nu în considerare facultatea

02 ian. 2026, 07:25, Actualitate
Studenții din România se tot întreabă dacă anii petrecuți la facultate au sau nu vreo influență asupra pensiei de la bătrânețe ori perioada aceasta rămâne „necontabilizată” din punct de vedere financiar. Acest aspect este destul de important pentru tinerii care își fac planuri pe termen lung, mai cu seamă în contextul schimbărilor din domeniul pensiilor.

Ce spune legea despre anii petrecuți în facultate

Potrivit legii în vigoare, anii de facultate se pot lua în calcul la stabilirea pensiei, doar dacă se îndeplinesc anumite condiții. Prina regulă este de a finaliza studiile și de a obține diploma de absolvire. Doar perioada de studii universitare încheiată cu succes este recunoscută la pensie.

Trebuie precizat că sunt luați în considerare doar anii care corespund duratei normale a programului de studii, de regulă trei sau patru ani pentru licență. Studiile trebuie făcute la instituții de învățământ superior acreditate și recunoscute de stat. Anii care au fost petrecuți la instituții neacreditate sau studiile abandonate nu sunt incluși în calcul.

Rolul pe care îl are această prevedere este de a stimula finalizarea studiilor universitare, dar și integrarea absolvenților pe piața muncii, cu un nivel mai ridicat de calificare.

Cum influențează anii universitari stagiul de cotizare

Stagiul de cotizare reprezintă totalitatea perioadelor în care o persoană a contribuit la sistemul public de pensii. În anumite condiții, anii petrecuți la facultate pot să completeze stagiul.

Un stagiu de cotizare mai lung reprezintă o valoare mai mare a pensiei, dar și îndeplinirea condițiilor de pensionare. Includerea anilor de studii poate să aducă un avantaj important atunci când se iese din activitate.

Pentru a recunoaște perioada aceasta, este esențial ca absolvenții să dețină documente care atestă durata studiilor și obținerea diplomelor. În lipsa acestora, anii de facultate nu se pot lua în calcul.

