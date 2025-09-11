FOTO / Ce SURPRIZĂ i-a făcut soțul turc Otiliei la nuntă. ”Prietenii lui l-au urmat”

Cântăreața Otilia Bilionera a dezvăluit ce surpriză i-a făcut soțul turc la nunta care a avut loc la sfărșitul acestei veri în țara natală a mirelui.
Otilia Brumă, cunoscută sub numele de scenă Otilia, este o cântăreață de muzică dance, raggaetton și latino. A atins succesul în anul 2014, atunci când a lansat piesa ”Bilionera”, fiind, de altfel, melodia care a propulsat-o pe plan internațional.
În ceea ce privește viața personală, Otilia Bilionera formează un cuplu cu un turc, care a cerut-o în căsătorie în ziua în care au împlinit un an de relație. Afaceristul turc Bekir Ali Karakas i-a dat inelul în Cappadocia. Acesta i-a oferit un inel de logodnă cu diamante şi safir, care valorează 20.000de euro. Cei doi au spus „Da!” în fata ofițerului de la Starea Civilă. Cununia civilă a avut loc în Turcia. Otilia a dezvăluit că ea și Bekir s-au căsătorit chiar în ziua în care acesta i-a dat inelul.
Otilia și partenerul ei de viață au făcut nuntă la sfârșitul lunii august a acestui an în Turcia. Despre nunta sa și despre ce s-a întâmplat la eveniment a dat Otilia detalii pentru revista Elle.
”Da! Bekir s-a aruncat în piscină îmbăcat, iar apoi prietenii lui l-au urmat”, a spus Otilia despre surpriza pe care i-a făcut soțul ei în ziua nunții”.
Artista a oferit și alte detalii despre eveniment, dar și despre rochiile de mireasă pe care le-a purtat.
”Pentru că am avut mulți invitați din România, am ales ca la ambele nunți să avem muzică populară. A fost important pentru mine ca cei din Turcia să descopere dansurile și horele noastre tradiționale. Respect tradițiile soțului meu, dar îmi iubesc rădăcinile și nu mi-aș fi imaginat o nuntă fără o horă sau o bătută”, a declarat artista.
”Pentru că prima nuntă a fost una dedicată în special miresei și a urmat tradiția cu henna, am ales să port o rochie tradițională georgiană. Soacra mea și familia ei sunt originari din Georgia, iar ea a văzut această rochie într-o vitrină și a dorit mult să o probez măcar pentru ea. În clipa în care am îmbrăcat-o, am fost fascinată: era din mătase, împodobită cu detalii din argint, extrem de rafinată și regală. Mi s-a părut că mi se potrivește perfect și am decis imediat să fie a mea. Cea de-a doua rochie a fost o creație specială a unui designer turc, realizată exclusiv pentru mine. A fost un model unic, gândit să reflecte stilul meu personal și mi-a oferit sentimentul că port ceva cu adevărat prețios”, a încheiat aceasta.