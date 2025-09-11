Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / Ce SURPRIZĂ i-a făcut soțul turc Otiliei la nuntă. ”Prietenii lui l-au urmat”

FOTO / Ce SURPRIZĂ i-a făcut soțul turc Otiliei la nuntă. ”Prietenii lui l-au urmat”

11 sept. 2025, 13:30, Showbiz
FOTO / Ce SURPRIZĂ i-a făcut soțul turc Otiliei la nuntă. ”Prietenii lui l-au urmat”
Galerie Foto 29
Ce supriză i-a făcut soțul turc Otiliei la nuntă

Cântăreața Otilia Bilionera a dezvăluit ce surpriză i-a făcut soțul turc la nunta care a avut loc la sfărșitul acestei veri în țara natală a mirelui.

Otilia Brumă, cunoscută sub numele de scenă Otilia, este o cântăreață de muzică dance, raggaetton și latino. A atins succesul în anul 2014, atunci când a lansat piesa ”Bilionera”, fiind, de altfel, melodia care a propulsat-o pe plan internațional.

În ceea ce privește viața personală, Otilia Bilionera formează un cuplu cu un turc, care a cerut-o în căsătorie în ziua în care au împlinit un an de relație. Afaceristul turc Bekir Ali Karakas i-a dat inelul în Cappadocia. Acesta i-a oferit un inel de logodnă cu diamante şi safir, care valorează 20.000de euro.  Cei doi au spus „Da!” în fata ofițerului de la Starea Civilă. Cununia civilă a avut loc în Turcia. Otilia a dezvăluit că ea și Bekir s-au căsătorit chiar în ziua în care acesta i-a dat inelul.

Otilia și partenerul ei de viață au făcut nuntă la sfârșitul lunii august a acestui an în Turcia. Despre nunta sa și despre ce s-a întâmplat la eveniment a dat Otilia detalii pentru revista Elle.

Ce supriză i-a făcut soțul turc Otiliei la nuntă. ”S-a aruncat în piscină îmbăcat”

 

”Da! Bekir s-a aruncat în piscină îmbăcat, iar apoi prietenii lui l-au urmat”, a spus Otilia despre surpriza pe care i-a făcut soțul ei în ziua nunții”.

Artista a oferit și alte detalii despre eveniment, dar și despre rochiile de mireasă pe care le-a purtat.

”Pentru că am avut mulți invitați din România, am ales ca la ambele nunți să avem muzică populară. A fost important pentru mine ca cei din Turcia să descopere dansurile și horele noastre tradiționale. Respect tradițiile soțului meu, dar îmi iubesc rădăcinile și nu mi-aș fi imaginat o nuntă fără o horă sau o bătută”, a declarat artista.

 

 

”Pentru că prima nuntă a fost una dedicată în special miresei și a urmat tradiția cu henna, am ales să port o rochie tradițională georgiană. Soacra mea și familia ei sunt originari din Georgia, iar ea a văzut această rochie într-o vitrină și a dorit mult să o probez măcar pentru ea. În clipa în care am îmbrăcat-o, am fost fascinată: era din mătase, împodobită cu detalii din argint, extrem de rafinată și regală. Mi s-a părut că mi se potrivește perfect și am decis imediat să fie a mea. Cea de-a doua rochie a fost o creație specială a unui designer turc, realizată exclusiv pentru mine. A fost un model unic, gândit să reflecte stilul meu personal și mi-a oferit sentimentul că port ceva cu adevărat prețios”, a încheiat aceasta.

 

Mediafax
Grindeanu, după asasinarea lui Kirk: Un act abominabil
Digi24
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil
Cancan.ro
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Operațiunea „Buget frumos pe hârtie”. Ce riscă Guvernul Ciolacu dacă a măsluit cifrele economice pe 2024
Mediafax
A venit nota pe plată pentru creșterile de taxe? Rata anuală a inflaţiei în luna august 2025 ajunge la 9,9%
Click
Copiii care merg la școală cu ghiozdane goale, manuale lipsă și haine insuficiente: „Pentru mulți rămâne un loc al stresului și rușinii.” Studiul care dezvăluie realitatea cruntă
Wowbiz
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Antena 3
„Cadavru găsit fără cap”. Al 19-lea manager de top din Rusia care moare în împrejurări misterioase: A fost decapitat dar „s-a sinucis”
Digi24
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
Cancan.ro
Zodiile care au parte de protecție divină de la 11 septembrie. 4 nativi au șanse unice
Ce se întâmplă doctore
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
observatornews.ro
Un poliţist şi fiul lui de 14 ani, morţi pe o şosea din Maramureş. Agentul ar fi forţat o depăşire
StirileKanalD
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
KanalD
Andreea, o adolescentă de 14 ani din Suceava, a dispărut de 11 zile. Mama ei se teme de cel mai negru scenariu: „A făcut o obsesie pentru ea”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR: Nu mai poți „fenta” radarul
Descopera.ro
Primul lucru care se întâmplă atunci când renunți la cafea
Capital.ro
Gheorghe Dincă ar putea să iasă din închisoare. Monstrul din Caracal a făcut o cerere de eliberare
Evz.ro
Decizia lui Gheorghe Dincă reaprinde spiritele în Cazul Caracal
A1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare de șoc
RadioImpuls
IMAGINI TERIFIANTE! Un îngrijitor de la o grădină zoologică a fost ucis de lei. Vizitatorii au privit îngroziți cum acesta era sfâșiat de animalele sălbatice
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
Speranța de viață a oamenilor a ajuns la limită, arată un studiu
POLITICĂ Deputat PSD DEZMINTE acuzațiile potrivit cărora și-ar fi achiziționat o mașină de lux pe numele firmei: „Autoturismul e în contract de leasing”
14:32
Deputat PSD DEZMINTE acuzațiile potrivit cărora și-ar fi achiziționat o mașină de lux pe numele firmei: „Autoturismul e în contract de leasing”
ACTUALITATE Sorina Matei îi analizează pe „voluntarii lui Georgescu” VS „voluntarii lui Nicușor”! Unii, la PARCHET, alții, la Cotroceni
14:25
Sorina Matei îi analizează pe „voluntarii lui Georgescu” VS „voluntarii lui Nicușor”! Unii, la PARCHET, alții, la Cotroceni
ECONOMIE BRD simplifică interacțiunea clienților cu banca. Soluția digitală integrată care elimină birocrația
14:21
BRD simplifică interacțiunea clienților cu banca. Soluția digitală integrată care elimină birocrația
EXTERNE Război pe față în tabăra democrată din SUA. Kamala Harris îl atacă pe Joe Biden în cartea de memorii „107 zile”
14:17
Război pe față în tabăra democrată din SUA. Kamala Harris îl atacă pe Joe Biden în cartea de memorii „107 zile”
EXTERNE Axios: Donald Trump i-a cerut lui Benjamin Netanyahu să nu mai ATACE Qatarul
14:06
Axios: Donald Trump i-a cerut lui Benjamin Netanyahu să nu mai ATACE Qatarul
EXTERNE DEZASTRU pe bursă după lansarea noului iPhone. Apple a pierdut 108 miliarde de dolari din valoare într-o singură zi, adică un sfert din PIB-ul României
14:00
DEZASTRU pe bursă după lansarea noului iPhone. Apple a pierdut 108 miliarde de dolari din valoare într-o singură zi, adică un sfert din PIB-ul României