FOTO / Ce SURPRIZĂ i-a făcut soțul turc Otiliei la nuntă. ”Prietenii lui l-au urmat”

Otilia și partenerul ei de viață au făcut nuntă la sfârșitul lunii august a acestui an în Turcia. Despre nunta sa și despre ce s-a întâmplat la eveniment a dat Otilia detalii pentru revista Elle.

Ce supriză i-a făcut soțul turc Otiliei la nuntă. ”S-a aruncat în piscină îmbăcat”

”Da! Bekir s-a aruncat în piscină îmbăcat, iar apoi prietenii lui l-au urmat”, a spus Otilia despre surpriza pe care i-a făcut soțul ei în ziua nunții”.

Artista a oferit și alte detalii despre eveniment, dar și despre rochiile de mireasă pe care le-a purtat.

”Pentru că am avut mulți invitați din România, am ales ca la ambele nunți să avem muzică populară. A fost important pentru mine ca cei din Turcia să descopere dansurile și horele noastre tradiționale. Respect tradițiile soțului meu, dar îmi iubesc rădăcinile și nu mi-aș fi imaginat o nuntă fără o horă sau o bătută”, a declarat artista.

”Pentru că prima nuntă a fost una dedicată în special miresei și a urmat tradiția cu henna, am ales să port o rochie tradițională georgiană. Soacra mea și familia ei sunt originari din Georgia, iar ea a văzut această rochie într-o vitrină și a dorit mult să o probez măcar pentru ea. În clipa în care am îmbrăcat-o, am fost fascinată: era din mătase, împodobită cu detalii din argint, extrem de rafinată și regală. Mi s-a părut că mi se potrivește perfect și am decis imediat să fie a mea. Cea de-a doua rochie a fost o creație specială a unui designer turc, realizată exclusiv pentru mine. A fost un model unic, gândit să reflecte stilul meu personal și mi-a oferit sentimentul că port ceva cu adevărat prețios”, a încheiat aceasta.