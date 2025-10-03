FOTO / Cum a ajuns Roxana Ionescu să lucreze în TELEVIZIUNE. ”E o poveste interesantă”

Roxana Ionescu a explicat cum a a ajuns să lucreze în televiziune, cu ani în urmă. ”E o poveste interesantă” , a spus aceasta.



Roxana Ionescu este o fostă vedetă de televiziune care a devenit cunoscută publicului interpretând rolul „Mama Natură” în emisiunea ”Ciao Darwin”, emisiune care a fost difuzată de postul tv Antena 1 în perioada 2003-2005.

Roxana Ionescu a câștigat concursul ”Dansez pentru tine”, sezonul al 13-lea, de la postul de televiziune Pro TV, alături de partenerul George Boghian. La emisiunile respective, Roxana Ionescu a fost, în câteva rânduri, protagonista unor momente incendiare, arătându-și involuntar bustul în timp ce dansa.

Roxana Ionescu a povestit, pentru revista Viva, cum a ajuns să lucreze în televiziune, cu ani în urmă.

Cum a ajuns Roxana Ionescu să lucreze în televiziune. ”Totul a început când mama mea m-a înscris la un concurs de Miss din cadrul emisiunii Babilonia de la Antena1”

”E o poveste interesantă. Totul a început când mama mea m-a înscris la un concurs de Miss din cadrul emisiunii Babilonia de la Antena1, acolo am avut și o probă de dans, iar la două, trei luni după câștigarea concursului, părinții mei au primit un telefon dacă e OK să merg la un casting pentru echipa de balet de la Ciao Darwin. Am mers, am luat castingul − Catrinel Sandu era parte din juriul care alegea fetele − și așa a început povestea mea în televiziune. Să termin frumos… așa a fost scris în stele, dar și cu puțină influență din partea părinților”, a detaliat Roxana Ionescu.

Acesta a dezvăluit că a mai primit propuner de a reveni la TV, însă nu a fost pe deplin convinsă să facă acest lucru:

”Au fost propuneri, dar nu am simțit că asta îmi doresc să fac. Nu vizualizez exact proiectul pentru care m-aș întoarce, dar știu că trebuie să fie o emisiune de divertisment, curată, cum îmi place să spun”.

Roxana Ionescu e căsătorită cu Tinu Vidaicu

Fosta Mama Natură și alesul inimii ei, Tinu Vidaicu, s-au căsătorit religios în vara anului 2021, la Catedrala Mitropolitană din Timișoara, orașul natal al mirelui. Cei doi și-au jurat iubire și-n fața lui Dumnezeu la mai bine de un an de la cununia civilă, care a avut loc tot la Timișoara.