Irinel Columbeanu suferă de boala Alzheimer. Cum și-a dat seama fiica sa că fostul milionar are probleme de sănătate: „Diagnosticul a fost confirmat”

Irinel Columbeanu (68 de ani) suferă de boala Alzheimer. În cadrul unui interviu, fiica sa, Irina, a făcut o serie de dezvăluiri legate de stare de sănătate a tatălui ei. Semnele bolii au apărut precoce, în cazul fostului milionar, iar în urma unor insistențe, a mers la medic. „Diagnosticul a fost confirmat”, a spus fiica lui și a Monicăi Gabor, arată CANCAN.

Irina Columbeanu a fost alături de tatăl ei, Irinel Columbeanu, în ultima perioadă. Fiica fostului milionar și-a deschis sufletul, în cadrul unui interviu pentru o publicație străină. Fiica lui și a Monicăi Gabor a dezvăluit faptul că fostul milionar suferă de boala Alzheimer, o condiție medicală pe care bărbatul refuză să o accepte. Diagnosticul a fost confirmat în urma mai multor teste medicale. Fiica lui, Irina, a mărturisit că a sesizat, inițial, anumite semne care indicau o problemă de sănătate.

Irinel Columbeanu suferă de boala Alzheimer

În urma insistențelor, Irinel Columbeanu a mers să își facă testele medicale, pentru a afla ce se întâmplă cu organismul lui. Atunci, fostul milionar de la Izvorani a aflat că suferă de o boală cumplită, aflată în stare precoce.

„Am crescut în România cu tati, fiind de nedespărțit. M-a îngrijit cât timp a fost posibil din punct de vedere financiar, dar la 11 ani a trebuit să mă mut în SUA cu mama. Din cauza lipsei resurselor și a absenței unui green card, nu ne-am mai văzut timp de cinci ani. Umerii îi erau cocoșați, mișcările lente. Uita lucruri recente, își rătăcea obiectele și se încurca în vorbe. Alarmată, am început să citesc jurnale medicale și să ascult podcasturi despre sănătate, încercând să înțeleg ce i se întâmplă. Pe măsură ce studiam, am devenit convinsă că manifesta simptome de Alzheimer cu debut precoce. După luni de rugăminți, diagnosticul a fost confirmat”, a povestit Irina, pentru Shoutout LA.

Sursă foto: captură video Youtube