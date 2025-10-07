Oana și Viorel Lis îngheață de frig în casă. Facturile îi aduc la disperare: „Mă simt ca pe vremea lui Ceaușescu”

Oana (46 de ani) și Viorel Lis (81 de ani) formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul românesc. Recent, partenera de viață a fostului edil a mărturisit că, de teama facturilor mărite la curent, ambii soți „îngheață de frig în casă”. Mai mult decât atât, starea de sănătate a fostului primar al Capitalei s-a înrăutățit, iar frigul din locuință poate fi un pericol pentru viața lui. Doar facturile la energie au venit câteva sute de lei, susține Oana Lis.

Oana Lis a mărturisit, în cadrul unui interviu, că facturile la curent au fost de peste 500 de lei, în ultimele două luni. Cei doi soți nu au o centrală termică montată în locuință, motiv pentru care fie se folosesc de calorifer pentru a se încălzi, fie de funcția „heat” a aparatului de aer condiționat.

„Înghețăm de frig în casă. Nu avem centrală, iar noi folosim ori caloriferul, fie aerul condiționat pe cald. Dar ne-a venit la curent câte 550 de lei pe lună, în ultimele două luni. Chiar râdeam ieri cu Viorel, că îmi tot spunea că închidea lumina la baie, închide caloriferul, ca să mai economisim”, a spus Oana Lis.

Oana Lis: „Mă simt ca pe vremea lui Ceaușescu”

Situația de față i-a amintit Oanei Lis de vremurile dificile din copilărie, când economisirea reprezenta o regulă în familie. De altfel, frigul poate fi un pericol pentru sănătatea soțului ei, având în vedere că bărbatul are imunitatea scăzută. Fostul edil al Capitalei poate să se îmbolnăvească rapid, dacă este expus la anumite condiții termice. În plus, potrivit Oanei Lis, ar însemna o cheltuială mai mare pentru medicamente.

Mai mult decât atât, cei doi soți nu au o situație financiară strălucită. Oana Lis a mărturisit că își vinde o parte din lucruri, pentru a strânge banii necesari supraviețuirii. A mai menționat că banii câștigați în online și pensia soțului ei nu reprezintă un buget suficient.

„I-am zis că îmi aduce aminte de mătușa mea din București, care, atunci când stăteam la ea, era tot la fel ca Viorel: era atentă să-mi zică mereu să închid lumina, să nu o las prea mult deschisă. (…) Dacă nu dai drumul la calorifer, el, cum are imunitatea scăzută, imediat răcește, iar dacă răcim, dăm mai mulți bani pe medicamente decât am fi dat la factura de curent. Deci nu ai ce să faci. Mă simt ca pe vremea lui Ceaușescu, că atunci era povestea cu mătușa”, a mai spus Oana Lis pentru Spynews.

