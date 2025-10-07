Prima pagină » Diverse » Showbiz » Oana și Viorel Lis îngheață de frig în casă. Facturile îi aduc la disperare: „Mă simt ca pe vremea lui Ceaușescu”

Oana și Viorel Lis îngheață de frig în casă. Facturile îi aduc la disperare: „Mă simt ca pe vremea lui Ceaușescu”

07 oct. 2025, 09:53, Showbiz
Oana și Viorel Lis îngheață de frig în casă. Facturile îi aduc la disperare: „Mă simt ca pe vremea lui Ceaușescu”
Oana și Viorel Lis

Oana (46 de ani) și Viorel Lis (81 de ani) formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul românesc. Recent, partenera de viață a fostului edil a mărturisit că, de teama facturilor mărite la curent, ambii soți „îngheață de frig în casă”. Mai mult decât atât, starea de sănătate a fostului primar al Capitalei s-a înrăutățit, iar frigul din locuință poate fi un pericol pentru viața lui. Doar facturile la energie au venit câteva sute de lei, susține Oana Lis.

Oana Lis a mărturisit, în cadrul unui interviu, că facturile la curent au fost de peste 500 de lei, în ultimele două luni. Cei doi soți nu au o centrală termică montată în locuință, motiv pentru care fie se folosesc de calorifer pentru a se încălzi, fie de funcția „heat” a aparatului de aer condiționat.

„Înghețăm de frig în casă. Nu avem centrală, iar noi folosim ori caloriferul, fie aerul condiționat pe cald. Dar ne-a venit la curent câte 550 de lei pe lună, în ultimele două luni. Chiar râdeam ieri cu Viorel, că îmi tot spunea că închidea lumina la baie, închide caloriferul, ca să mai economisim”, a spus Oana Lis.

Oana Lis este dedicată soțului ei

Oana Lis: „Mă simt ca pe vremea lui Ceaușescu”

Situația de față i-a amintit Oanei Lis de vremurile dificile din copilărie, când economisirea reprezenta o regulă în familie. De altfel, frigul poate fi un pericol pentru sănătatea soțului ei, având în vedere că bărbatul are imunitatea scăzută. Fostul edil al Capitalei poate să se îmbolnăvească rapid, dacă este expus la anumite condiții termice. În plus, potrivit Oanei Lis, ar însemna o cheltuială mai mare pentru medicamente.

Mai mult decât atât, cei doi soți nu au o situație financiară strălucită. Oana Lis a mărturisit că își vinde o parte din lucruri, pentru a strânge banii necesari supraviețuirii. A mai menționat că banii câștigați în online și pensia soțului ei nu reprezintă un buget suficient.

„I-am zis că îmi aduce aminte de mătușa mea din București, care, atunci când stăteam la ea, era tot la fel ca Viorel: era atentă să-mi zică mereu să închid lumina, să nu o las prea mult deschisă. (…) Dacă nu dai drumul la calorifer, el, cum are imunitatea scăzută, imediat răcește, iar dacă răcim, dăm mai mulți bani pe medicamente decât am fi dat la factura de curent. Deci nu ai ce să faci. Mă simt ca pe vremea lui Ceaușescu, că atunci era povestea cu mătușa”, a mai spus Oana Lis pentru Spynews.

Autorul recomandă:

Probleme pentru Viorel Lis! Oana Lis: „Nu mai poate merge fără mine nici la baie”

Oana Lis: „Tatăl meu voia să mă mărite la 14 ani și eu nu am vrut. Mi-am dat seama că singura mea scăpare este ȘCOALA”

Oana Lis DEZVĂLUIRI despre traumele suferite în copilărie. La 11 ani era servitoarea părinţilor

Mediafax
S-a emis Cod Roșu pentru București și încă 5 județe. „Ciclonul” lovește Capitala la noapte și mâine
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Cancan.ro
BREAKING | Analizele de laborator în cazul celor 7 copii care au murit la spitalul 'Sfânta Maria' din Iași sunt devastatoare
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Mediafax
Se întoarce iarna adevărată. Iarna 2025/2026 ar putea fi cea mai rece din ultimii ani, experții avertizează asupra unei reveniri a frigului în Europa
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Un economist explică cum ar putea trece interzicerea cumulului pensie-salariu de CCR: „Sper ca Guvernul să fie suficient de inteligent”
Digi24
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
Cancan.ro
Calvarul trăit de Ioana Popescu, înainte de a muri. S-a aflat abia acum, după ce un clip video a fost făcut public. Era vânătă pe corp: 'O să îți arăt și loviturile'
Ce se întâmplă doctore
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat”
observatornews.ro
Concedieri la Guvern şi tăieri salariale la cei care au protestat. "Se cred angajaţi pe viaţă"
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
O femeie a murit în urma coliziunii dintre o ambulanță și un autoturism pe DN1, în Cluj. Cinci persoane au ajuns la spital
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
👉 Expert auto: În plină eră electrică, chiar mai dispar motoarele pe benzină?
Descopera.ro
Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
Capital.ro
Adevărul despre Călin Georgescu. Legătura cu Ion Iliescu: Cultura lor politică e cea a securiștilor național-comuniști
Evz.ro
Temperaturi neobișnuit de scăzute în următoarele săptămâni. Prognoza meteo pe termen lung
A1
Sacrificiul pe care l-a făcut Alina Puşcău pentru a putea participa la Asia Express. Ce a dezvăluit abia acum
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
RadioImpuls
Lia: „ O să o cucerească și apoi o să vadă toată lumea cine e Ahmed” Concurenta din „Casa Iubirii” nu are încredere în colegul ei. Crede că își va da masca jos după ce îi va câștiga inima Veronicăi: „Parcă nu e el”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă este obligat să renunțe la plăceri: - E cazul s-o cam rărești cu escapadele
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cine a inventat bicicleta?
POLITICĂ Ministerul Educației anunță că „onorează olimpicii internaționali”, după ce Daniel David spunea că aceștia „își pot da singuri o BURSĂ de merit”
11:20
Ministerul Educației anunță că „onorează olimpicii internaționali”, după ce Daniel David spunea că aceștia „își pot da singuri o BURSĂ de merit”
ACTUALITATE Concediu de coșmar pentru un tânăr de 23 de ani. Cum a ajuns să i se ceară 1.287 de euro pentru bagaj, înainte de îmbarcarea în avion
11:20
Concediu de coșmar pentru un tânăr de 23 de ani. Cum a ajuns să i se ceară 1.287 de euro pentru bagaj, înainte de îmbarcarea în avion
ACTUALITATE Numărul piloților de drone pregătiți în România rămâne scăzut, deși cererea militară crește
11:06
Numărul piloților de drone pregătiți în România rămâne scăzut, deși cererea militară crește
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Proiectul de lege propune angajarea capabilităților militare în situația AMENINȚĂRILOR hibride
11:00
Valentin Stan: Proiectul de lege propune angajarea capabilităților militare în situația AMENINȚĂRILOR hibride
EXTERNE Al 5-lea eșec la vot în Senatul SUA: Guvernul federal, în shutdown!/Donald Trump anunță concedieri masive
10:56
Al 5-lea eșec la vot în Senatul SUA: Guvernul federal, în shutdown!/Donald Trump anunță concedieri masive
VIDEO Donald Trump, despre arestarea Gretei Thunberg în Israel: Este doar o AGITATOARE
10:51
Donald Trump, despre arestarea Gretei Thunberg în Israel: Este doar o AGITATOARE