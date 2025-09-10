Povestea de viață a lui Dan Alexa, concurent cu Gabi Tamaș la Asia Express. Câți COPII are și cine sunt femeile care i-au marcat viața

Dan Alexa, fost fotbalist al lui Dinamo și actual antrenor al lui Poli Timișoara, participă la Asia Express împreună cu Gabi Tamaș. Dincolo de cariera sportivă, viața personală a lui Alexa a trecut prin divorțuri, relații discrete și momente marcante.

Numele lui Dan Alexa este binecunoscut în fotbalul românesc, însă viața personală a antrenorului lui Poli Timișoara a rămas de multe ori în umbră. Acum, odată cu participarea la Asia Express alături de Gabi Tamaș, atenția s-a îndreptat și către familia sa.

Cine sunt femeile din viața lui Dan Alexa

Alexa a fost căsătorit cu Izabela, alături de care are două fiice, Casiana și Antonia. Cei doi au divorțat în 2016, iar presa de la acea vreme a speculat că la mijloc ar fi fost o relație extraconjugală. Ulterior, antrenorul a recunoscut că timpul petrecut împreună și propria imaturitate au dus la separare:

„Eu am avut parte de o soție foarte bună, care și-a dedicat viața pentru mine. (…) Cred că am ajuns la divorț pentru că am fost de foarte mult timp împreună. (…) Important este că am o relație foarte bună cu ea acum și, până la urmă, viața merge înainte”, spunea Dan Alexa, potrivit impact.ro.

În 2019, Alexa a început o relație cu Andrada, cea care i-a dăruit un băiețel, Dan Arka. Nunta a avut loc în 2022, însă mariajul nu a durat. Cei doi au divorțat în 2025, pe cale amiabilă.

„Am divorțat la notar și a mers mult mai repede. (…) Tot ceea ce contează este băiețelul nostru, Arkan”, a declarat Alexa pentru Cancan.ro.

Astfel, Dan Alexa este tatăl a trei copii: două fiice din primul mariaj și un fiu din cel de-al doilea.

Dan Alexa, de pe teren în căutarea comorii la Asia Express

Cariera lui Alexa a fost marcată de evoluții importante la Poli Timișoara, Dinamo București, Rapid și Universitatea Craiova, dar și de șase selecții la echipa națională a României. Retras de pe gazon, el a devenit antrenor, iar în prezent conduce Poli Timișoara.

Acum, Alexa a acceptat provocarea Asia Express, unde face echipă cu prietenul și fostul coleg Gabi Tamaș. Cei doi sportivi sunt „sarea și piperul” emisiunii prin glumele întâmplările prin care trec în căutarea comorii pe „Drumul Eroilor”.

Încă de la prima noapte în care au fost nevoiți să-și găsească cazare, Dan Alexa și Gabi Tamaș au avut parte de surprizele Asiei.