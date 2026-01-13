Cine e mai bogat: Cristian Boureanu sau Călin Donca. Am comparat averile „masculilor alfa” de la Survivor 2026

Cristian Boureanu (53 ani) și Călin Donca (41 ani) sunt doi dintre concurenții care iau parte în show-ul Survivor 2026 de la Antena 1. Însă, care participant ar fi mai bogat? Vezi mai jos, în articol, o comparație a averilor „masculilor alfa”.

Cristian Boureanu și Călin Donca participă la Survivor 2026. Într-una dintre edițiile difuzate recent, cei doi milionari s-au luat la bătaie în emisiune, sub ochii lui Tamaș. Și-au aruncat cuvinte grele, apoi au ajuns la îmbrânceli. Totul a pornit de la construirea adăpostului din tabăra „Faimoșilor”. Tamaș i-a numit pe Donca și Boureanu drept „director de șantier” și, respectiv, „președinte”. „Duelul” cuvintelor între cei doi milionari a continuat câteva minute.

Însă, ce averi au cei doi concurenți de la Survivor 2026?

Ce avere are Cristian Boureanu

Averea lui Cristian Boureanu a fost construită în anii 2000 prin afaceri în domeniul construcțiilor (ex: Topanel) și imobiliare, fiind completată de cariera sa politică de lungă durată. Vârful averii a fost atins după 2004. În perioada sa de glorie politică (2004-2012), averea sa era estimată la peste 10-15 milioane de euro, deținând numeroase terenuri și proprietăți de lux.

În prezent, deși a trecut prin procese costisitoare și un divorț mediatizat, Cristian Boureanu rămâne un om foarte înstărit. În emisiunile recente, este prezentat în continuare ca un milionar care a știut să-și conserve resursele.

Ce avere are Călin Donca

În cazul lui Călin Donca, viața poate fi împărțită în două etape esențiale. Și anume, înainte și după sechestrul pe avere. Înainte să fie luat în vizor de autoritățile din România, concurentul din echipa „Faimoșilor” deținea un parc auto, evaluat oficial la peste 2.000.000€. Din parcul auto nu lipseau autoturismele de lux, printre acestea numărându-se Bentley sau McLaren 720S. Zona imobiliară era și ea strălucită. Pe lângă vila din Brașov de peste 1.000 de metri pătrați, cotată la un preț de 1.200.000€ – 1.500.000€, deținea și terenuri în zone turistice.

Călin Donca punea accent pe zona afacerilor, fiind notabil portofoliul de parcuri fotovoltaice și cele 17 firme controlate erau evaluate (de el) la zeci de milioane. Însă, activele tangibile și cash-ul erau estimate la câteva milioane de euro.

Lucrurile s-au schimbat după ce i-a fost pus sechestru pe avere, cu scopul de a acoperi un prejudiciu total de aproximativ 2.500.000€. În ultimii 2 ani, a reușit să își recupereze o parte din autoturisme, precum și accesul la diverse conturi de firmă. La momentul actual, banii din activitatea de influencer, precum și cei în urma cursurilor de business ar fi între 10.000 și 30.000 de euro pe lună. A mărturisit că și-a redus drastic cheltuielile.

Sursă foto: captură Antena 1