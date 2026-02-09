Câți bani a primit descalificatul Călin Donca, de la Antena 1, pentru cele 5 săptămâni la Survivor

Călin Donca a fost eliminat de la Survivor 2026, din motive medicale, după accidentul suferit în cadrul show-ului difuzat de Antena 1. În încercarea sa de a ajuta tribul cu hrană, acesta a ales o metodă riscantă și a urcat într-un cocotier, însă o neatenție i-a fost fatală pentru parcursul din concurs. Sfoara cu care era legat s-a desfăcut, iar căderea l-a trimis direct pe mâna medicilor scrie Cancan.

„Am vrut să aduc hrană într-un mod mai puțin firesc, după celelalte metode (crab, pește). Am urcat în cocotier, legat la picioare. A funcționat bine tehnica și am urcat pe cocotieri în interiorul junglei. Mi s-a desfăcut sfoara de la picioare și gravitația a făcut restul”, a povestit Călin Donca, înainte de eliminare.

Concurentul a ajuns la spital, unde a fost supus mai multor proceduri de recuperare, inclusiv fizioterapie și electrostimulare, tratamente extrem de dureroase, dar necesare pentru a-și recăpăta mobilitatea.

Cu toate acestea, starea de sănătate nu i-a permis să revină în joc, iar medicii au decis că participarea lui la competiție nu mai este posibilă. Astfel, Călin Donca a fost nevoit să părăsească Survivor, o decizie grea, mai ales că își dorea să lupte până la final alături de echipa sa.

Câți bani a luat Călin Donca de la Survivor

Dar, dincolo de provocarea fizică și psihică, participarea la Survivor poate fi și o afacerea atent calculată. Potrivit informațiilor din piață, Antena 1 l-a convins pe milionarul Călin Donca să intre în competiție oferindu-i un contract financiar destul de motivant.

Potrivit informațiilor Gândul, Călin Donca primea câte 2.000 de euro pentru fiecare „stage”, adică pentru fiecare săptămână în care rămâne în competiție. Trebuia doar ca el să nu fie eliminat de adversari și să nu se accidenteze. Și cum Donca a reușit să reziste cinci stage-uri, înseamnă că s-a întors acasă cu suma de 10.000 de euro.

Formula celor de la Antena 1 este una clasică pentru acest timp de show-uri reality extrem: cu cât concurentul rezistă mai mult, cu atât primește mai mulți bani, la final.

Autorul mai recomandă:

Ce consumă Călin Donca în fiecare dimineață. „Sucul verde” se face din ingrediente naturale

Motivul pentru care Marian Godină a izbucnit în lacrimi la Survivor. Celebrul polițist nu s-a putut abține: „Încerc să-mi revin”

Schimb de replici acide între polițistul Godină și fostul politician Boureanu, într-un show de televiziune: O să dormi bine lângă mine că ești obișnuit să adormi repede lângă polițiști