Luptătorul Alexandru Stoica, zis Greuceanu, explică incidentul în care a fost implicat Gabi Tamaș: „Nu pot să zic că l-am bătut. L-am luat mai agresiv”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii", transmisă de Gândul, Alexandru Stoica, cunoscut drept „Greuceanu", a vorbit despre regulile din cluburile moto, dar și despre situațiile tensionate în care a fost chemat să intervină de-a lungul timpului.

Luptătorul spune că în lumea cluburilor moto respectul se câștigă în timp. Fiecare nou membru trebuie să treacă prin mai multe etape înainte de a fi acceptat complet.

În dialogul din „Martorii”, moderatorul a încercat să înțeleagă cum funcționează relațiile din interiorul cluburilor de motocicliști și cum ajunge cineva să fie considerat „frate” în acel mediu. Alexandru Stoica a explicat că totul se construiește treptat. Nimeni nu primește automat respectul grupului.

„Nu pot să zic că l-am bătut. L-am luat mai agresiv”

Alexandru Stoica spune că orice membru nou trebuie să treacă printr-o perioadă de testare și integrare, timp în care ceilalți își formează o părere despre el.

„Nu trebuie să treacă și el prin etape? Ne facem o părere despre el, cum e el ca om, cum gestionează anumite probleme. După aceea devine prospect pentru un an de zile. Și eu am adus apă la băieți. Ca fiecare, trebuie să o iei de jos.”, afirmă acesta.

Întrebat dacă este chemat în conflicte sau situații tensionate, Stoica a răspuns că încearcă să evite violența și să calmeze lucrurile.

„La discuții eu nu prea mă duc. Mă duc doar cu prezența. Îmi place să fiu ăla împăciuitor. Nu mai sunt băiatul care eram acum câțiva ani. Odată cu vârsta îți vine și mintea la cap.”, spune Alexandru Stoica.

Discuția a ajuns și la un episod petrecut într-un club, unde Stoica spune că a intervenit în calitate de bodyguard. În conflict ar fi fost implicat și fostul fotbalist Gabriel Tamaș.

„Am primit telefon și de la Ibiza. Era vorba despre un băiat, un fotbalist. Nicu Gheară l-a sunat pe maestru. Un fotbalist care a dat cu sticla în cap unei barmanițe. Era în București, nu juca în Spania.”, afirmă acesta.

Întrebat dacă l-a bătut pe Gabriel Tamaș, Stoica a răspuns: