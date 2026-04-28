Godină s-a întors din jungla de la Survivor. Ce a făcut prima dată când a ajuns în România

Marian Godină a anunțat că filmările pentru Survivor s-au încheiat și toți concurenții au revenit acasă. Creatorul de conținut a avut mai multe postări, în care s-a fotografiat alături de fiicele sale, apoi telefonul de lemn de la Survivor și o farfurie cu prăjituri de casă, preparate, probabil, de soție.

Finala se va juca LIVE, iar polițistul-scriitor a oferit detalii pe contul său de Patreon.

„Mami, tati nu mai e în junglă!”, este una din replicile fiicei lui Godină, înaintea revederii emoționante. „Prima conversație cu cei dragi”, spunea concurentul Godină.

Marian Godină, după ce a câștigat colanul de imunitate

Godină a vorbit despre „bucuria câștigării colanului de imunitate”, care vine la pachet cu o mare responsabilitate, aceea de a vota unul dintre cei doi dueliști.

„Am câștigat colanul de imunitate după ce am intrat pe traseu de 9 ori. Am jucat și împotriva lui Gabi, și împotriva lui Alberto și i-am învins pe amândoi. În concluzie, la acest joc am fost mai bun decât ei. Am avut cu toții șanse egale, dar la finalul zilei colanul a fost câștigat de mine.

​Sunt o persoană care spune mereu ceea ce gândește, pentru mine cuvântul dat are mare valoare și fac orice ca să îmi păstrez demnitatea. Așa că, le-am spus lui Lucian și lui Alberto dinainte că, în cazul în care tribul va vota pe unul dintre ei, eu îl voi vota pe celălalt.

Primesc multe reproșuri și sunt aspru criticat pentru că l-am nominalizat pe Alberto. Mi-am asumat și asta și sunt conștient că s-ar fi întâmplat așa indiferent de votul meu, oamenii reacționează emoțional.

Godină: „O să încep cu Gabi…”

Cei care mă critică, numindu-mă „parșiv”, „nedemn”, „lipsit de onoare” sau „pervers” și-ar fi dorit fie să-l votez pe Gabi, fie pe un concurent slab, ca să rămână cei mai puternici la final.

O să încep cu Gabi. În multele săptămâni pe care le-am petrecut acolo, am făcut parte din tribul faimoșilor, la fel ca Gabi. Nu ne-am înțeles noi foarte bine, așa e, cred că s-a văzut asta.

​Dar de foarte multe ori s-a întâmplat ca în confruntările cu războinicii să ajungem la best of sau la ștafetă, acolo unde aproape de fiecare dată a intrat Gabi, iar tribul nostru a câștigat și, implicit, am mâncat, am mers la activități sau, când era vorba de un joc de imunitate, am mers mai departe în competiție cu toții.

​Așadar, oameni care mă numesc acum nedemn și parșiv, ar fi dorit ca eu să-l votez pe Gabi, cel datorită căruia am mâncat de multe ori și chiar am ajuns până în punctul ăsta al competiției. Păi abia dacă l-aș fi votat pe Gabi aș fi fost cu adevărat parșiv și lipsit de onoare. Iar dacă l-aș fi votat pentru că nu ne-am înțeles foarte bine, ar fi fost o răzbunare din partea mea, ceea ce m-ar fi făcut iarăși să nu mă mai privesc ușor în oglindă.

​Din motive asemănătoare, nu am vrut să votez pe nimeni din tribul faimoșilor, cu bune și rele am conviețuit acolo atâta amar de vreme. În plus, strategic vorbind, în acest punct eram 7 faimoși și 7 războinici, iar să încerc să dau afară un faimos ar fi adus un avantaj numeric războinicilor la următoarele consilii.

„Survivor, un joc psihologic”

De ce nu am votat un concurent slab ca să meargă la duel cu Lucian? Răspunsul e unul foarte simplu. Survivor e un joc psihologic, strategic și sportiv. E o competiție.

​Vă dau un exemplu. Într-o grupă a unui campionat de fotbal sunt următoarele echipe: România, Spania, Insulele Feroe, San Marino și Brazilia. Aveți șansa, români fiind, să alegeți ca două dintre aceste echipe să joace un meci în urma căruia una să fie eliminată. Ce echipe ați alege?

Ați alege să joace Insulele Feroe cu San Marino, ca să fiți fair play și demni, așa cum m-ați acuzat pe mine că nu am fost pentru că nu am ales jucător slab?

Sau ați alege să joace Spania cu Brazilia, ca una dintre ele să fie eliminată, pentru un parcurs mai ușor pentru România? Cred că răspunsul e evident. Oricine ar vota un meci între Spania și Brazilia și cine spune că nu ar face așa minte.

Analogia însă nu este perfectă, deoarece mie nu mi-a oferit nimeni șansa de alege, ci am câștigat această șansă după ce l-am învins sportiv, pe teren, chiar și pe cel pe care l-am nominalizat.

Înțeleg că mulți reacționați emoțional și că v-ați atașat de unii concurenți, dar nu uitați că e doar un joc.
Noapte bună! Eu voi dormi liniștit știind că am luat decizia corectă din toate punctele de vedere”, a scris Godină pe Facebook.

Antena 1 a anunţat că finala Survivor 2026 va fi LIVE, însă nu a precizat care va fi data difuzării. Doar că „au mai rămas câteva săptămâni şi jocuri din ce în ce mai dificile pentru marele premiu de 100.000 de euro”.

Mediafax
Președintele Serbiei crede că România ar putea cădea „sub influența predominantă” a SUA.
Digi24
Ce le spune Nicușor Dan românilor care l-au votat, dar acum sunt supărați pe el, și celor care îl consideră „PSD-ist”
Cancan.ro
30 aprilie 2026: Ziua în care meteorologii Accuweather anunță un fenomen rarisim în București. Ce se întâmplă
Prosport.ro
Răzvan Lucescu a dezvăluit cum a fost ultima discuție pe care a avut-o cu Mircea Lucescu! „Vineri, după infarct...”
Adevarul
Fostul combinat din Oțelu Roșu, readus la viață. Uzina lui Umbrărescu schimbă fața orașului monoindustrial
Mediafax
ANM anunță cum va fi vremea până la finalul primăverii. Unde va ploua și cum vor oscila temperaturile
Click
Adela Popescu, vacanță spectaculoasă alături de Radu Vâlcan. Unde au călătorit cei doi: „Să nu vă luați soț căruia îi place sportul!”
Digi24
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
Cancan.ro
Aris Eram a încălcat contractul cu Antena 1! Eliminat de la Survivor, fiul Andreei Esca a comis-o GRAV
Ce se întâmplă doctore
Afecțiunea cu care Gabriela Cristea a fost diagnosticată. Acum și-a făcut curaj să vorbească: „Cea mai neagră perioadă a mea”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Premieră în România: Au apărut trecerile de pietoni cu LASER!
Descopera.ro
Toată matematica poate fi redusă la o singură operație?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Trag o partidă bună de dragoste cu nevastă-mea și mă înviorez extraordinar!
Descopera.ro
Fizicienii au simulat un proces cuantic care ar putea distruge Universul
SPORT Ce a făcut Vlad Chiricheș după ce Gigi Becali l-a umilit, arătându-i ușa de la FCSB. Ciprian Tătărușanu i-a fost alături
10:06
Ce a făcut Vlad Chiricheș după ce Gigi Becali l-a umilit, arătându-i ușa de la FCSB. Ciprian Tătărușanu i-a fost alături
NEWS ALERT Accident cu 13 victime în Maramureș. A fost activat Planul Roșu de intervenție
10:02
Accident cu 13 victime în Maramureș. A fost activat Planul Roșu de intervenție
FLASH NEWS Rubio blochează oferta Iranului: „SUA refuză orice control al Teheranului asupra Strâmtorii Ormuz”
10:00
Rubio blochează oferta Iranului: „SUA refuză orice control al Teheranului asupra Strâmtorii Ormuz”
INEDIT Femeia care a jurizat-o pe Nadia Comăneci, întâlnită întâmplător pe stradă. Ce și-a amintit despre „Zeița de la Montreal”
09:44
Femeia care a jurizat-o pe Nadia Comăneci, întâlnită întâmplător pe stradă. Ce și-a amintit despre „Zeița de la Montreal”
EDUCAȚIE Simulare Evaluare Națională 2026, sesiunea II. Peste 2.300 de elevi de clasa a VIII-a susțin proba la Matematică
09:41
Simulare Evaluare Națională 2026, sesiunea II. Peste 2.300 de elevi de clasa a VIII-a susțin proba la Matematică
OPINIE CTP compară moțiunea de cenzură anti-Bolojan cu o lovitură de stat. „Figura lui Nicușor Dan s-a transformat în cea de «Popa Prostu’»”
09:28
CTP compară moțiunea de cenzură anti-Bolojan cu o lovitură de stat. „Figura lui Nicușor Dan s-a transformat în cea de «Popa Prostu’»”

