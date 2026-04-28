Godină s-a întors din jungla de la Survivor. Ce a făcut prima dată când a ajuns în România.

Marian Godină a anunțat că filmările pentru Survivor s-au încheiat și toți concurenții au revenit acasă. Creatorul de conținut a avut mai multe postări, în care s-a fotografiat alături de fiicele sale, apoi telefonul de lemn de la Survivor și o farfurie cu prăjituri de casă, preparate, probabil, de soție.

Finala se va juca LIVE, iar polițistul-scriitor a oferit detalii pe contul său de Patreon.

„Mami, tati nu mai e în junglă!”, este una din replicile fiicei lui Godină, înaintea revederii emoționante. „Prima conversație cu cei dragi”, spunea concurentul Godină.

Marian Godină, după ce a câștigat colanul de imunitate

Godină a vorbit despre „bucuria câștigării colanului de imunitate”, care vine la pachet cu o mare responsabilitate, aceea de a vota unul dintre cei doi dueliști.

„Am câștigat colanul de imunitate după ce am intrat pe traseu de 9 ori. Am jucat și împotriva lui Gabi, și împotriva lui Alberto și i-am învins pe amândoi. În concluzie, la acest joc am fost mai bun decât ei. Am avut cu toții șanse egale, dar la finalul zilei colanul a fost câștigat de mine.

​Sunt o persoană care spune mereu ceea ce gândește, pentru mine cuvântul dat are mare valoare și fac orice ca să îmi păstrez demnitatea. Așa că, le-am spus lui Lucian și lui Alberto dinainte că, în cazul în care tribul va vota pe unul dintre ei, eu îl voi vota pe celălalt.

Primesc multe reproșuri și sunt aspru criticat pentru că l-am nominalizat pe Alberto. Mi-am asumat și asta și sunt conștient că s-ar fi întâmplat așa indiferent de votul meu, oamenii reacționează emoțional.

Godină: „O să încep cu Gabi…”

Cei care mă critică, numindu-mă „parșiv”, „nedemn”, „lipsit de onoare” sau „pervers” și-ar fi dorit fie să-l votez pe Gabi, fie pe un concurent slab, ca să rămână cei mai puternici la final.

O să încep cu Gabi. În multele săptămâni pe care le-am petrecut acolo, am făcut parte din tribul faimoșilor, la fel ca Gabi. Nu ne-am înțeles noi foarte bine, așa e, cred că s-a văzut asta.

​Dar de foarte multe ori s-a întâmplat ca în confruntările cu războinicii să ajungem la best of sau la ștafetă, acolo unde aproape de fiecare dată a intrat Gabi, iar tribul nostru a câștigat și, implicit, am mâncat, am mers la activități sau, când era vorba de un joc de imunitate, am mers mai departe în competiție cu toții.

​Așadar, oameni care mă numesc acum nedemn și parșiv, ar fi dorit ca eu să-l votez pe Gabi, cel datorită căruia am mâncat de multe ori și chiar am ajuns până în punctul ăsta al competiției. Păi abia dacă l-aș fi votat pe Gabi aș fi fost cu adevărat parșiv și lipsit de onoare. Iar dacă l-aș fi votat pentru că nu ne-am înțeles foarte bine, ar fi fost o răzbunare din partea mea, ceea ce m-ar fi făcut iarăși să nu mă mai privesc ușor în oglindă.

​Din motive asemănătoare, nu am vrut să votez pe nimeni din tribul faimoșilor, cu bune și rele am conviețuit acolo atâta amar de vreme. În plus, strategic vorbind, în acest punct eram 7 faimoși și 7 războinici, iar să încerc să dau afară un faimos ar fi adus un avantaj numeric războinicilor la următoarele consilii.

„Survivor, un joc psihologic”

De ce nu am votat un concurent slab ca să meargă la duel cu Lucian? Răspunsul e unul foarte simplu. Survivor e un joc psihologic, strategic și sportiv. E o competiție.

​Vă dau un exemplu. Într-o grupă a unui campionat de fotbal sunt următoarele echipe: România, Spania, Insulele Feroe, San Marino și Brazilia. Aveți șansa, români fiind, să alegeți ca două dintre aceste echipe să joace un meci în urma căruia una să fie eliminată. Ce echipe ați alege?

Ați alege să joace Insulele Feroe cu San Marino, ca să fiți fair play și demni, așa cum m-ați acuzat pe mine că nu am fost pentru că nu am ales jucător slab?

Sau ați alege să joace Spania cu Brazilia, ca una dintre ele să fie eliminată, pentru un parcurs mai ușor pentru România? Cred că răspunsul e evident. Oricine ar vota un meci între Spania și Brazilia și cine spune că nu ar face așa minte.

Analogia însă nu este perfectă, deoarece mie nu mi-a oferit nimeni șansa de alege, ci am câștigat această șansă după ce l-am învins sportiv, pe teren, chiar și pe cel pe care l-am nominalizat.

Înțeleg că mulți reacționați emoțional și că v-ați atașat de unii concurenți, dar nu uitați că e doar un joc.

Noapte bună! Eu voi dormi liniștit știind că am luat decizia corectă din toate punctele de vedere”, a scris Godină pe Facebook.

Antena 1 a anunţat că finala Survivor 2026 va fi LIVE, însă nu a precizat care va fi data difuzării. Doar că „au mai rămas câteva săptămâni şi jocuri din ce în ce mai dificile pentru marele premiu de 100.000 de euro”.

