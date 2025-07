Soția lui Mihai Leu, copleșită de suferință, după moartea campionului: „Ai plecat, iubirea mea. Te iubesc pentru eternitate”

Copleșită de suferință după moartea campionului mondial la box, soția lui Mihai Leu, cea care i-a fost alături până în ultima clipă a transmis un mesaj emoționat după trecerea în neființă a marelui campion.

Povestea de iubire dintre Anna și Mihai Leu a început într-un bistro din Leverkusen.

„M-am îndrăgostit de ea pe loc. A trebuit să muncesc foarte mult ca să o cuceresc”, a mărturisit, la un moment dat, Mihai Leu.

„Soţia mea, Anna, este italiancă, dar casa ei este în Hunedoara. Am cunoscut-o în Germania. Se afla în vizită la nişte prieteni de-ai mei de acolo, mai exact la o prietenă care lucra la un bistro din Leverkusen. Am văzut-o acolo, într-o seară, şi pot să spun că m-am îndrăgostit de ea pe loc. A trebuit să muncesc foarte mult ca să o cuceresc, dar am fost convins că vom rămâne împreună”, povestea Mihai Leu, într-un interviu pentru Adevărul.