Taxa de „dezvoltare urbană” din Sectorul 4, eliminată la presiunile și cu votul consilierilor locali AUR

AUR precizează miercuri, prin intermediul unui comunicat, că taxa de „dezvoltare urbană” din Sectorul 4 a fost eliminată la presiunile și cu votul consilierilor locali ai acestui partid. Măsura vine după luni de presiuni și demersuri legale și marchează un pas concret împotriva taxelor nedrepte impuse cetățenilor.

„Taxa de «dezvoltare urbană» din Sectorul 4 a fost eliminată la presiunile și cu votul consilierilor locali AUR! Este victoria tuturor celor care au luptat în ultimul an pentru eliminarea acestui abuz. Mai exact, un supraimpozit de 593 lei/an marca Băluță, ce era aplicat fiecărui autovehicul fără loc de parcare, în condițiile în care în Sectorul 4 sunt aproximativ o sută de mii de autovehicule pentru care nu există locuri de parcare disponibile. Consilierii AUR Adrian Chiotan, Matei Ștefănescu și Andrei Oprescu au luptat încă din Decembrie 2024, pe toate căile legale, împotriva acestui abuz.

Acțiunea în instanță împotriva acestei taxe în cadrul căreia reprezentarea a fost asigurată de avocatul Matei Ștefănescu (consilier AUR Sector 4) are termen la data de 7 aprilie și va continua, astfel încât să fie asigurată și restituirea tuturor sumelor achitate în anul 2025. În paralel, continuăm demersurile legale pentru anularea creșterilor de taxe locale în București și în întreaga țară. Românii trebuie să știe că AUR este singurul partid politic care luptă pentru inițiativa privată, pentru taxe reduse și aplicate predictibil, precum și pentru sancționarea tuturor abuzurilor acestei guvernări. Pe plan național, dar și în fiecare comunitate!”, se arată în comunicatul AUR.