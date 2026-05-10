Premierul demis Ilie Bolojan spune că România are nevoie de „reforme profunde” și „reducerea risipei” în mesajul de Ziua Independenței

Premierul demis Ilie Bolojan a transmis un mesaj , de Ziua Independenței Naționale a României, în care insistă asupra măsurilor de austeritate, implementate în timpul guvernării. Șeful interimar al Executivului subliniază că țara are nevoie de „reforme profunde” și „reducerea risipei”.

„România are nevoie de reforme profunde în administrație, economie și servicii publice. Independența câștigată atunci ne obligă astăzi la responsabilitate și la continuarea modernizării statului, prin instituții solide, reducerea risipei și recâștigarea încrederii cetățenilor”, menționează Ilie Bolojan în mesajul postat pe Facebook.

„O funcționare mai bună a instituțiilor și a administrației, eficientă și corectă pentru toți cetățenii”

Acesta evocă momentul istoric de la 10 mai 1877 și afirmă că, în prezent, provocarea pentru România constă în gestionarea „corectă” a instituțiilor de stat.

„10 Mai – Ziua Independenței Naționale a României

Este data la care România a făcut un pas decisiv: și-a asumat, fără echivoc, statutul de stat independent.

În 1877, prin curajul și viziunea unor lideri precum Mihail Kogălniceanu și Carol I, România și-a proclamat independența și a demonstrat, pe câmpul de luptă, că libertatea se câștigă și se apără. Atunci au fost puse bazele unui stat modern și funcțional.

Astăzi, provocarea este o funcționare mai bună a instituțiilor și a administrației, eficientă și corectă pentru toți cetățenii săi”, mai spune Ilie Bolojan.

Premierul demis menționează că, în rolul de „lider”, al țării are datoria de lua decizii „corecte” în ceea ce privește viitorul României.

„Noi avem datoria să ducem România mai departe”

„Așa cum prima generație de lideri ai României moderne a schimbat destinul țării, și noi avem datoria să ducem România mai departe, prin muncă, seriozitate și decizii corecte.

Dumnezeu să aibă în pază țara noastră!

La mulți ani, România!”, conchide premierul demis, mesajul de Ziua Independenței Naționale.

